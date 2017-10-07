Suriye'de yapılan Çobanbey Sağlık Tesisi açıldı

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)- TÜRKİYE tarafından Suriye\'nin Halep kentine bağlı Rai bölgesinde yapılan Çobanbey Sağlık Tesisi, düzenlenen törenle hizmete açıldı.

\'Fırat Kalkanı Harekatı\' ile terör örgütlerinden temizlenen Suriye\'deki Rai Bölgesi\'nde Türkiye Cumhuriyeti tarafından yapılan sağlık tesisinin açılışına; Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan, Belediye Başkanı Hasan Kara, Sağlık Bakanlığı Göçmen Sağlığı Daire Başkanı Kanuni Keklik, Kilis İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Hakan Başaklıgil, Kilis İl Emniyet Müdürü Günter Şenses, Kilis İl Sağlık Müdürü Turgay Happani, daire amir ve müdürleri ile Suriyeli yöneticiler katıldı. Kuran okunan açılış öncesi konuşan Sağlık Bakanlığı Göçmen Sağlığı Daire Başkanı Kanuni Keklik, güvenli hale gelen bölgelerde sağlık ve eğitim hizmetinin önemli olduğunu belirterek, şöyle dedi:

Gerekli planlamalar yapıldı. Bugün Kilis ve Gaziantep Valiliği koordinesinde hizmetlerin yürütürlüğü bölgelerde, yaklaşık 20 sağlık ocağının onarımını yapıyoruz. Onun yanında faal olan hastaneler dışında El Bab\'da, Mare’de, Çobanbey’de, yeni hastanelerin yapımına devam ediyoruz. Bu da tamamlandığı zaman komple sağlık hizmetlerini en iyi şekilde sunmayı amaçlıyoruz.\"

Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan ise, Çobanbey başta olmak üzere Suriye’nin çok büyük acılar çektiğini ifade ederek, \"Önemli bir kısmı bu acıları çekmeye devam ediyor. Türkiye Cumhuriyeti olarak tarihimizin her döneminde olduğu gibi masumların, mazlumların yanında olmaya Suriye’de de devam ettik, devam edeceğiz. Fırat Kalkanı sahasında yaşayan yaklaşık 800 bin insan, kendilerini güvende hissediyorlar. Nüfusu 1 milyona yaklaşan bu sahada, sağlık, güvenlik, içme suyu, eğitim, sosyal hizmetler gibi, neredeyse ihtiyaç duyulan bütün hizmetleri Türkiye Cumhuriyeti\'nin büyük Türk milletinin katkılarıyla değerli Suriyeli kardeşlerimizle birlikte el birliğiyle bütün gayretimizle vermeye çalışıyoruz\" diye konuştu.

İl Sağlık Müdürü Dr. Turgay Happani de, Çobanbey Sağlık Tesisi\'nde, 8 hekim, 13 ebe ve hemşire ile 10 diğer personel olmak üzere toplam 31 sağlık personelinin görev yapacağını kaydetti. Konuşmaların ardından protokol üyeleri, açılışını yaptıkları sağlık tesisini gezip Suriyeli doktorlardan bilgi aldı.



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