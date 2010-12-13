-SURİYE'DE YAĞMUR DUASI KAR GETİRDİ ŞAM (A.A) - 13.12.2010 - Kuraklık nedeniyle yağmur duası okunan Suriye'nin, başkenti Şam başta olmak üzere birçok kenti, yoğun kar yağışının ardından beyaza büründü. Yoğun kar yağışı özellikle sürücülere sıkıntılı saatler yaşattı. Son yıllarda kuraklıktan büyük zarar gören ülkede Aralık ayı gelmesine rağmen yağışların başlamaması nedeniyle Cumhurbaşkanı Beşşar Esad halkı yağmur duasına çağırmıştı. Geçen Cuma günü ülkedeki bütün cami ve mescitlerde okunan yağmur duasının ardından, sağanak yağmur ve yoğun kar yağışı başladı. Bazı Suriyeliler, "Allah, 6-7 senelik dualarımızı toptan kabul etti" derken bazıları da "Bu gidişle ülkeyi su götürecek, yağış dursun diye dua etmek zorunda kalacağız" diye espri yapıyor. -GÜNLÜK HAYAT FELÇ OLDU- Ülkedeki bazı kentlerde Cumartesi günü başlayan sağanak yağışın ardından gelen kar yağışı nedeniyle günlük hayat felç oldu. Başkent Şam'da kent içi trafik durma noktasına geldi. Başkenti çevre kentlere bağlayan yollarda çok sayıda trafik olduğu bildirildi. Suriyeli yetkililer tarafından yapılan duyurularda şehirlerarası bazı yolların trafiğe kapandığı belirtildi ve zorunlu olunmadığı sürece şehirlerarası trafiğe çıkılmaması uyarısı yapıldı. Yağışlı havaya bağlı olarak görüş mesafesi düştü, Şam'ın her yerinden görülebilecek şekilde ışıklandırılan Emeviye Camisi sise gömüldü. Akdeniz'e kıyı kent olan Tartus ve Lazkiye limanları olumsuz hava şartları nedeniyle deniz trafiğine kapatıldı. Suriye Meteoroloji Müdürlüğünün açıklamasında, kar kalınlığının Şam merkezinde 10 cm olduğu, kentin bazı noktalarında yarım metreye ulaştığı bildirildi. Ülke genelinde hava sıcaklığı hissedilir şekilde düştü, Şam'da sık sık yaşanan elektrik kesintileri, ısınmak için elektrikli cihazlar kullanan Suriyelilere sıkıntılı saatler yaşattı. Mazot sobaları ile ısınan Suriyeliler ise mazot istasyonlarının önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Vatandaşların evlerinde bulunan mazot depolarını doldurmak üzere şehir içinde servise çıkan mazot yüklü araçlar, yağış nedeniyle sıkışan trafiği olumsuz etkiledi. Yağışlı havanın, ülke genelinde hafta boyunca devam etmesi bekleniyor.