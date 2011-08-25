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Dünya

Suriye'de Visa kartları geçersiz BEYRUT (A.A)

25 Ağustos 2011 16:33

-Suriye'de Visa kartları geçersiz BEYRUT (A.A) - 25.08.2011 - Suriye Merkez Bankası, ülkede verilen Visa kredi kartlarının artık geçerli olmadığını açıkladı. Merkez Bankasından yapılan açıklamada, Visa kredi kartlarının artık geçersiz olmasının sebebi ABD'nin Suriye'yi hedef alan yaptırımlarına bağlandı. ABD, Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad'ın kendisine karşı 5 aydır süren protestoları kanlı bir şekilde bastırması üzerine bu ülkeye yaptırım kararı almıştı. ABD'nin kara listesinde bulunan Suriye Merkez Bankası'nın açıklamasında, yaptırımlardan Suriye vatandaşları ve turistlerin zarar göreceği belirtildi. Suriye'de Visa kartları 2005'te verilmeye başlamıştı.

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