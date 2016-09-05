Suriye'de üç kente bombalı saldırı: En az 38 ölü

Suriye'de Tartus, Haseke ve Humus'ta olmak üzere bu sabah düzenlenen dört bombalı saldırıda en az 38 kişi, öldü onlarca kişi ise yaralandı.

Saldırıların en şiddetlisi Suriye rejiminin kontrolündeki Tartus'ta düzenlendi.

Burada bombalı araçla düzenlenen ilk saldırının ardından, olay yerine müdahale için gelen yardım görevlilerini hedefleyen ikinci bir intihar saldırısı düzenlendi. Her iki saldırıda en az 30 kişinin hayatını kaybettiği bildiriliyor.

Rusya'nın hava üssünün bulunduğu Tartus, Suriye'de iç savaşla yerinden edilen nüfusun sığındığı önemli kentlerden biri. Kent, geçen mayıs ayında da bir saldırıya hedef olmuştu.

Bir diğer saldırının hedefi ise Kürtlerin yoğunlukta olduğu Haseke kentiydi. Devlet medyasına göre buradaki saldırıda 8 kişi hayatını kaybetti.

İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, saldırının Kürt asayiş güçlerini hedeflediğini duyurdu.

Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) örgütü Haseke'yi hedef alan çok sayıda saldırı düzenlemişti.

Cihatcı grup Kürtlerle Arapların kurduğu Suriye Demokratik Güçleri adlı şemsiye örgüt karşısında zemin kaybediyor.

Humus'ta bombalı araçla yapılan intihar saldırısında ise Beşar Esad hükümetine bağlı 2 Suriye askerinin öldüğü bildiriliyor.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, bu sabahki saldırıların birbirine çok yakın saatlerde düzenlendiğini ve koordineli olduklarını belirtiyor.

Suriye'de 2011 yılı Mart ayında başlayan çatışmalarda bugüne kadar 290 bin kişi öldü, milyonlarca kişi ise yerinden edildi.