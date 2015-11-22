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Dünya
Deutsche Welle

‘Suriye’de üç cepheli savaş bitmeli’

Almanya Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier Suriye'de ordu ile ılımlı muhalif güçlerin IŞİD’e karşı işbirliği yapması gerektiğini söyledi.

22 Kasım 2015 13:00


Bild am Sonntag'a bir demeç veren Steinmeier “Suriye Ordusu, Özgür Suriye Ordusu ve ılımlı milis gruplarının IŞİD'e karşı birlikte savaşmak yerine birbirlerini yıpratmaları artık bir son bulmalı. IŞİD'e karşı olan herkesi bir araya getirmeliyiz” dedi.

Almanya Dışişleri Bakanı Steinmeier Irak'ta orduyla Kürt Peşmerge güçlerinin cihatçılara karşı başarılı mücadelesinin buna örnek olduğunu vurguladı. Steinmeier, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın şimdiye kadar IŞİD'den çok ılımlı güçlerle savaştığını belirtti. Bu tarz bir işbirliğinin olabilmesi için ise Suriye hükümeti ile asiler arasında önce siyasi bir uzlaşmanın sağlanması gerekiyor.

Bild am Sonntag gazetesine verdiği demeçte Dışişleri Bakanı Steinmeier, Rusya'nın G8 ülkelerine tekrar dönebileceğini de söyledi. Steinmeier “Ukrayna sorununda engelleri başarılı bir biçimde ortadan kaldırabilirsek ve eğer Rusya, Suriye sorununda şimdiye kadar olduğu gibi bizimle birlikte bir çözüm üzerinde çalışırsa, Rusya'nın büyük Batı devletleri arasındaki düzenli eşgüdümden uzak tutulması, Batı'nın kalıcı çıkarlarına uygun olmaz” dedi.

Rusya'nın tecrit edilmesinin kendi çıkarlarına olmadığını belirten Steinmeier bu karara “Kırım'ın ilhakıyla birlikte yaşanan güven kırılmasının” neden olduğunu vurguladı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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