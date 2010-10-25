-SURİYE'DE ''TÜRKİYE RÜZGARI'' ESİYOR ŞAM (A.A) - 25.10.2010 - Türkiye ile Suriye arasında siyasi ve ekonomik ilişkiler ivme kazanarak en üst düzeyde seyrederken, Suriye sokaklarında "Türkiye rüzgarı" esiyor. Suriye'yi ilk kez ziyaret eden Türklerden duyduğumuz ''Çocuğun üstünde 'Kurtlar Vadisi' tişörtü var'', ''Beni, Türkçe 'Hoşgeldin' diyerek karşıladılar'', ''Yoldan geçen bir Suriyeli'nin telefonunda bizim dizilerden birinin müziği çalıyordu'', ''Bir Suriyeli ile tanıştım, Gaziantep'te akrabaları olduğunu söyledi'', ''Suriyeliler de kebaba bizim gibi kebap, çay'a şay diyorlarmış'' ve ''Alışveriş için bir dükkana girdim, Fenerbahçe bayrağı asılıydı'' gibi ifadeler, bu ülkenin sokaklarına yansıyan Türkiye etkisinin kanıtı olarak görülüyor. Türkiye'nin Suriyeliler için ne ifade ettiğini daha açık bir şekilde ortaya koymak için AA muhabirleri, sokaklarda rastgele 10 kişiye, Türkiye'nin ne hatırlattığını sordu. Genç akademisyen Nesrin Seyaf, doktorasını Türkiye üzerine yapacağını söyledi. Türk kültürünün Suriye kültürüne çok benzediğini keşfettikten sonra Türk kültürüyle yakından ilgilenmeye başladığını anlatan Seyaf, ilk fırsatta Türkiye'yi hem çalışması için, hem de seyahat amaçlı ziyaret etmek istediğini söyledi. Ahmed Hamud, ''Türkiye'nin mutlaka ziyaret edilmesi gereken bir ülke olduğunu'' belirterek, Türkiye için ''cennet'' ifadesini kullandı. Merve Hakkı, Türkiye'nin kendisine Arapça dublajla yayımlanan Türk dizilerini ve Türk müziğini hatırlattığını, Türk insanını Suriye insanına çok benzettiği için Türkçe kursuna gittiğini anlattı. Bir kez Diyarbakır'a giden Selman İsa, İbrahim Tatlıses hayranı olduğunu söylerken, Türkiye'yi birçok kez ziyaret eden Esma Moralı ''Sultan Ahmet Meydanı'nı, Ayasofya'yı ve Büyükada'yı çok beğendiğini'' ifade etti. Abdulhadi Halebi, ilk fırsatta Türkiye'yi ziyaret etmek istediğini belirterek, ''Türkiye Osmanlı'nın devamı ve medeniyet ülkesi, aynı zamanda bizim dostumuz olan ülke'' dedi. Türkiye'ye birçok kez giden Toni Mamoş ve eşi Mariz El Cid, ''Türkiye denilince aklıma İstanbul, Büyükada, Ayasofya ve kapalı alanlarda sigara yasağı geliyor. Sigara içtiğim halde bu yasak çok hoşuma gitmişti'' diye konuştu. Samir Homsi Türkiye'yi ''turizm ülkesi'' olarak tanımlarken, Abdülkadir Musa ''Türkiye bana medeniyetler ülkesini ve turizmi'' hatırlatıyor ifadesini kullandı. AA'nın sorularını yanıtlayan Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Ömer Önhon, bu yıl Suriye'den Türkiye'ye giden turist sayısının 600 bin civarına ulaştığını belirterek, ''Türkiye'den Suriye'ye giden turist sayısı aynı dönemde yaklaşık bir milyona ulaştı. Bu yaz Antalya'ya, çok sayıda Suriyeli turist tatile gitti'' dedi. Bu sayının artışında vizelerin kalkması ve Türk dizilerinin olumlu etkisi olduğunu kaydeden Önhon, ''Büyükelçiliğin duvarları boştu, tam reklam panosu olarak kullanılabilecek durumdaydı. Türkiye Büyükelçiliğinin boş olan duvarlarını Türkiye posterleri ile süsledik. Büyükelçiliğin duvarlarına astığımız Türkiye afişlerine Suriyeliler ve Şam'ı ziyaret eden turistler yoğun ilgi gösteriyor'' diye konuştu. Büyükelçi Önhon, turizm alanında işbirliğinin sadece iki ülke arasında kalmayacağını, ortak destinasyon olarak üçüncü ülkelere tanıtım yapılmasına ilişkin çalışmaların sürdüğünü kaydetti.