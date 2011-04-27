Suriye'de Türk şoförlere saldırı: 3 kişi rehin alındı

T24 - Suriye'de iç karışıklıktan ülkeden geçen Türk TIR şoförleri olumsuz etkilendi. Suriye'den geçen Türk TIR şoförleri silahlı saldırıya uğradı, 3 TIR şoförü rehin alındı.



Hatay'dan yükledikleri malları Suudi Arabistan'a götüren Türk TIR şoförleri, dönüş yolunda saldırıya uğradı. 3 Türk TIR şoförü rehin alındı. Bazı TIR’lar yakıldı, bazıları da kurşunlandı.Saldırıdan kıl payı kurtulan TIR şoförleri, Cilvegözü Sınır Kapısı’ndan yurda girdi.Şam yakınlarında silahlı saldırıya uğrayan Türk şoförler hala olayın şokunda. Bölgede üç arkadaşların rehin kaldığını söylüyor.Suriye'deki olayların iki ülke arasındaki ticareti de durma noktasına getirdiği belirtiliyor.