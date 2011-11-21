-Suriye'de Türk hac kafilesine saldırı HATAY (A.A) - 21.11.2011 - Hac görevini yerine getirerek Türkiye'ye dönmek üzere yola çıkan Türk hacılarını taşıyan iki otobüs, Suriye'de silahlı saldırıya uğradı. Türk hacıları taşıyan iki otobüs, Suriye'nin Hama ile Humus kenti arasında sabaha karşı silahlı saldırıya uğradı. Ateş altında kalan hacıların bulunduğu otobüslerden birinde şoför Naci Özata ile Cemil Karlı hafif yaralandı. Birçok yerine kurşun isabet eden iki otobüs Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yaparken, yaralanan Cemil Karlı (50), Reyhanlı Devlet Hastanesi'nde, otobüs şoförü Naci Özata da Antakya Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, Suriye'de Türk hacıları taşıyan otobüslere yapılan saldırıya ilişkin, ''En güvenli olması gereken yol ibadet için Kabetullah'a giden ve oradan gelen hacıların yoludur. Kabe'den dönen insanların yolunu kesmek ve onlara eziyet etmek ve yanlış bir davranışta bulunmak kabul edilebilir değil'' dedi.