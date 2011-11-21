T24 LogoT24 Logo
Gündem

Suriye'de Türk hac kafilesine saldırı HATAY (A.A)

21 Kasım 2011 16:42

-Suriye'de Türk hac kafilesine saldırı HATAY (A.A) - 21.11.2011 - Hac görevini yerine getirerek Türkiye'ye dönmek üzere yola çıkan Türk hacılarını taşıyan iki otobüs, Suriye'de silahlı saldırıya uğradı. Türk hacıları taşıyan iki otobüs, Suriye'nin Hama ile Humus kenti arasında sabaha karşı silahlı saldırıya uğradı. Ateş altında kalan hacıların bulunduğu otobüslerden birinde şoför Naci Özata ile Cemil Karlı hafif yaralandı. Birçok yerine kurşun isabet eden iki otobüs Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yaparken, yaralanan Cemil Karlı (50), Reyhanlı Devlet Hastanesi'nde, otobüs şoförü Naci Özata da Antakya Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, Suriye'de Türk hacıları taşıyan otobüslere yapılan saldırıya ilişkin, ''En güvenli olması gereken yol ibadet için Kabetullah'a giden ve oradan gelen hacıların yoludur. Kabe'den dönen insanların yolunu kesmek ve onlara eziyet etmek ve yanlış bir davranışta bulunmak kabul edilebilir değil'' dedi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Star gazetesi son baskısını yaptı: “Artık 24 saat sizlerleyiz"...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Girdiği 14 kamu sınavında başarılı oldu mülakatlarda elendi: "Lice doğumlu...

İmamoğlu, itiraz dilekçesini vermeye gitti: "Kanal İstanbul benim uykularımı kaçırıyor,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24