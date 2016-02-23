"Türk general, El Nusra'yla toplantıdayken öldürüldü" iddiasına askeri kaynaklardan yalanlama

Independent'ın deneyimli Ortadoğu muhabiri Robert Fisk, TSK'dan bir generalin El Nusra'yla toplantıdayken öldürüldüğünü yazmasının ardından TSK'dan habere yalanlama geldi.

CNN Türk'ün haberine göre; "TSK mensubu bir tümgeneralin Suriye'de öldürüldüğü"ne yönelik basında yer alan haberlerle ilgili askeri kaynaklar Anadolu Ajansı'na konuştu. Askeri kaynaklar bu iddianın gerçek dışı olduğunu bildirdi.

İngiliz gazetesi Independent'ın Ortadoğu muhabiri Robert Fisk'in "TSK'dan bir generalin El Nusra'yla toplantıdayken öldürüldüğü" iddiasını içeren yazısı, Türkiye basınına da yansıdı. Fisk'in, toplantı sırasnıda El Nusra'ya yönelik bombalama sonucunda Türk generalin de öldüğü iddiasını içeren yazısına, askeri kaynaklardan yalanlama geldi.

Anadolu Ajansı'nın askeri kaynaklardan aldığı bilgiye göre, bazı basın yayın organlarında yer alan "TSK'da görevli tümgeneralin Suriye'de öldürüldüğüne" ilişkin iddialar gerçeği yansıtmıyor.