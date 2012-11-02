Suriye'de türbe yakınındaki saldırılar mezhep savaşı ihtimalini artırıyor!

Şam’ın güneyinde, Hz. Muhammed’in kızı ve Hz. Ali’nin kızı Zeyneb’in türbesinin yakınlarında önceki gün meydana gelen patlama, Suriye’deki iç savaşın giderek mezhepler arası bir çatışmaya büründüğü endişelerini arttırdı.

Taraf'ın haberine göre; Şiiler için kutsal sayılan Seyidde Zeyneb Camii’ne yönelik daha önce de temmuzda bir saldırı gerçekleştirilmişti. Çoğunlukla Aleviler ile Iraklı Şiilerin yaşadığı bölgede ilk saldırının ardından mahalle sakinleri türbeyi korumak için milis gruplar oluşturmuştu.



Hizbullah mücahit gönderdi



Telegraph gazetesinin Beyrut muhabiri Ruth Sherlock, saldırıyı üstlenen Bera Bin Malik tugaylarının adını, 2003’te Irak işgalinin ardından El Kaide bünyesinde Şiilere yönelik intihar saldırıları düzenlemek için oluşturulan hücreden aldığına işaret etti.

Irak’taki mezhep çatışmasının, Sünni silahlı grupların, 28 Nisan 2007’de Şiilerin kutsal kenti Kerbela’daki İmam Abbas Camii’ni hedef alan ve 58 kişinin öldüğü saldırısı sonrasında kontrolden çıktığını hatırlatan Sherlock “Seyide Zeyneb Camii’ndeki mesaj da benzer derecede alarm verici” diye yazdı.

Türbeyi korumak üzere bölgeye Iraklı Şii din adamı Mukteda El Sadr’a bağlı mücahitlerin de gittiği belirtiliyor.

Bölgede örgütlenen Şiilerin “Körfez devletlerinin desteklediği aşırıcı Selefilere karşı birlik olma” çağrısında bulunduğu söyleniyor. Sherlock ayrıca camiyi “Sünni Selefi saldırganlara” karşı savunmak için Hizbullah’ın da asker gönderdiğini aktarıyor.



'Şam, Beyrutlaşıyor'



Amerikalı Ortadoğu uzmanı Nicholas Heras ise Seyide Zeyneb türbesi ve çevresindeki Alevi mahallelerdeki çatışmaların iç savaşın kaderini etkileyeceğini savundu.

Saldırıdan bir hafta önce yayınladığı yazıda Seyide Zeyneb’in bulunduğu bölgede mahalle sakinlerinin halk komiteleri oluşturduğuna dair haberler olduğunu aktaran Heras “Şam’ın güneyindeki Seyide Zeyneb ve Nacer El Esvad gibi semtlerde mahalle sakinleri arasındaki çatışmalarda, 1975- 1990 Lübnan iç savaşı sırasında Beyrut’taki çatışmalarda görülen statik mezhepsel cephelerin bir benzeri yaşanıyor” diye yazdı.

Semtlerdeki çatışmaların tarihsel yaralardan beslendiğini savunan Heras şöyle devam ediyor:

“Suriye iç savaşında psikolojik olarak ‘Esed yanlısı’ ve ‘Esed karşıtı’ arasındaki ayrımın giderek ‘Şii ve Sünni’ ayrımına dönüştüğüne dair güçlü işaretler var. Bunun sonucu Seyide Zeyneb’deki gibi mezhepsel halk milisleri oluşursa, Suriye’de kalıcı barış elde etmek için büyük bir engel ortaya çıkar.”