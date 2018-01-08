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Suriye'de TSK'nın konvoyuna roketatarlı saldırı

Askeri konvoyun geçişi sırasında düzenlenen roketatarlı saldırıda ölen ve yaralanan olmadı

08 Ocak 2018 18:45

Suriye'nin  İdlip kentinin Daret İzze ilçesi yakınlarında, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) konvoyuna roketatar saldırısı düzenlendiği bildirdildi.  

Suriye'de İdlib gerginliği azaltma bölgesinde ateşkes gözlem görevi yürüten Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) konvoyuna Daret İzze ilçesi yakınlarında roketatar saldırısı düzenlendiği belirttildi. Roketatar mermisinin araçların 20-30 metre yakınına düştüğü belirtilirken saldırıda ölen ve yaralanan olmadı, araçlarda da herhangi bir hasar meydana gelmediği  kaydedildi. 

Hatay ilinin karşısına denk düşen İdlib ili ve çevresi, 4-5 Mayıs'taki Astana anlaşmasında gerginliği azaltma bölgesi ilan edilmişti. Ateşkesin garantörleri Türkiye, Rusya ve İran, 14-15 Eylül'deki turda da bölgenin sınırları üzerinde uzlaşmıştı. TSK, 12 Ekim'de ateşkes gözlem noktaları kurma amacıyla bölgeye intikal etmişti. Şimdiye kadar 3 gözlem noktası kuran TSK'nın faaliyetleri devam ediyor.

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