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Dünya

SURİYE'DE TRAFİK KAZASI:8 ÖLÜ ŞAM (A.A)

25 Ekim 2010 02:03

-SURİYE'DE TRAFİK KAZASI:8 ÖLÜ ŞAM (A.A) - 24.10.2010 - Suriye'nin Rakka kentinde bir yolcu otobüsünün otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada sekiz kişi hayatını kaybetti. Resmi haber ajansı SANA'nın haberine göre, kaza, hatalı sollama nedeniyle gerçekleşti. Bir başka yolcu otobüsünün karıştığı kazada ise hız sınırlarına uymayan ve kural ihlali yapan yolcu otobüsü devrildi. Şoförün ve bir yolcunun hayatını kaybettiği kazada 20 kişi de yaralandı. Yaralıların Rakka ve çevre kentlerdeki hastanelerde tedavi altına alındığı kaydedildi.

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