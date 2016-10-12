Suriye'de topluca dans etmeli mi etmemeli mi?

Suriye'nin başkenti Şam'ın bir meydanında bu hafta bir dans festivali düzenlenecek olması, farklı siyasi görüşlerden Suriyelilerin farklı tepkilerine neden oldu.

Sosyal medyada Suriyelilerin bazıları etkinliği desteklerken, bazılarıysa ülkede süren çatışmalar nedeniyle yanlış buluyor.

Geçen hafta Şam'da 'I love Damascus' (Şam'ı Seviyorum) adlı bir etkinlikte yüzlerce genç bir maratonun ardından konser eşliğinde dans etmişti.

Facebook üzerinden organize edilen bu dans festivali Cuma günü gerçekleştirilecek.

Etkinlik, "Şam kahkası +18" adlı bir Facebook sayfası tarafından düzenleniyor.

Festivalin Emevi Meydanı'nda yapılması planlanıyor.

Meydanda bugüne kadar birçok hükümet yanlısı gösteri düzenlenmişti.

Sosyal medyada bazı kullanıcılar etkinliğe katılma çağrıları yaptı.

Örneğin bir kullanıcı, "Neden eğlenilmesin ki? Eğer dansa gitmemizi istiyorsanız, bunu yapacağız" diye yazdı.

Şam sakini Majd Saleh Ak, "Kendimi şimdiden dans etmeye hazırlayacağım" derken, Belçika merkezli bir Facebook kullanıcısının yorumu, "Savaşma, seviş. Bırakın insanlar yaşasın" oldu.

Bununla birlikte, Devlet Başkanı Beşar Esad'ın bir akrabasına yakın olduğu belirtilen iletişim şirketi MYN Suriye, etkinliğin sponsoru olarak gösterilmesine karşın bunun doğru olmadığını açıkladı.

Diğer yandan bazı kullanıcılarsa etkinliği "İnsanlar ölürken nasıl eğlenilebilir" diyerek eleştirdi.

Bir Facebook kullanıcısı olayı 'ahlaki yozlaşma' sözleriyle yorumladı ve "Bir bölgede insanlar kutlama yaparken başka bir bölgede insanlar ölüyor" dedi.

Bir başkası, "Doğrusunu söylemek gerekirse bazı insanlarda farkındalık ya da duygu yok. İnsanlar ölüyor ve siz dans etmek istiyorsunuz" diye yazdı.

Mustafa Caviş adlı bir Facebook kullanıcısı, "Şam'ın dans etmesini mi istiyorsunuz? Halep kanarken?" diye yazdı.

Bir başka Şamlı Facebook kullanıcısının yorumu ise, "İnsanlar öldürülüyor, bazıları evlerinden dışarı atılıyor ve bazılarıysa dans etmek istiyor. Bu gülünç. Müslüman kardeşiyle duygudaşlık kurmayan Müslüman değildir" oldu.

Suriye'de sosyal medya kullanıcıları arasında benzer bir tartışma, Eylül ayında devlet haber ajansı Sana'nın Halep'te hükümetin kontrolündeki bölgedeki gece hayatıyla ilgili video içeren bir tweet mesajı paylaşması ardından da yaşanmıştı.