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Dünya

SURİYE'DE TEK PARTİ DÖNEMİ KAPANIYOR AMMAN (A.A)

25 Temmuz 2011 14:17

-SURİYE'DE TEK PARTİ DÖNEMİ KAPANIYOR AMMAN (A.A) - 25.07.2011 - Suriye'de hükümet, siyasi partilerin kurulmasına olanak veren yasayı kabul etti. Suriye'de devletin kontrolü altındaki SANA ajansının haberine göre, ''kurulacak siyasi partiler anayasaya, demokratik ilkelere, yasalara bağlı ve özgürülük ile temel haklara saygılı'' olacak.  Suriye'de iktidara geldiği 1963 darbesinden bu yana siyasi partilerin kurulmasını yasaklayan Baas partisi, ülkede yaklaşık 4,5 aydır devam eden, tek parti yönetiminin sona ermesini ve Devlet Başkanı Beşşar Esad'ın gitmesini isteyen gösterilerin baskısı altında bulunuyor.

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