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Dünya

Suriye'de tehlike çanları BEYRUT (A.A)

28 Eylül 2011 13:08

-Suriye'de tehlike çanları  BEYRUT (A.A) - 28.09.2011 - Görgü tanıkları ve analistler, Suriye'de Devlet Başkanı Beşşar Esad'ın hala yönetimde olmasından hayal kırıklığına uğrayan göstericilerin ayaklanmasının, silahlı bir direnişe dönüştüğünü söyledi.  Bir grup görgü tanığı, eylemci ve analistle yapılan söyleşilerde, Suriye'deki çatışmaların daha da şiddetlendiği, göstericilerin, saf değiştiren askerlerin liderliğinde Lübnan, Türkiye ve Irak üzerinden kaçırılan silahlara eriştiklerini belirtti.  Suriyeli protestoculara, Irak'tan ülkelerine dönen Sünni savaşçılar tarafından yardım edildiği belirtilirken, Irak parlamentosunun savunma ve güvenlik komitesinin Şii üyesi Kasım El Araci, Suriyeli direnişçilerin, Esad rejimini devirmeye yardım etmek için ülkelerine döndüklerini, bu savaşçıların ülkelerinden ayrılmalarına sevindiklerini, ancak şu dönemde komşu Suriye'de büyük kargaşalar görmek istemediklerini kaydetti.  Adının ve bulunduğu yerin açıklanmasını istemeyen Suriyeli bir eylemci, ülkesindeki rejimin, insanları öldürdüğünü ve vatandaşların barışçıl gösterilerinin kendilerini bir yere götürmeyeceğine inandıklarını belirterek, silahlı Suriye vatandaşlarının saf değiştiren askerlerle birlikte Esad'a bağlı güçlere karşı savaştığını söyledi.  Eylemci ve diğerleri, silahlı direnişin, en güçlü Humus kentinin dış kesimleriyle İdlib'deki Cebel El Zaviye'de görüldüğünü ifade ederken, güvenlik güçlerine ve polis devriyelerine yapılan saldırılarda artış gözlendiği belirtildi.  Humus'taki muhalif figürlerden Muhammed Salih, geçen hafta kentte kurşunlanmış bir polis aracıyla güvenlik güçlerine ait yakılan bir otobüs gördüğünü, silahlı kişilerin yine geçen hafta 6 zırhlı aracı kullanılmaz hale getirdiğini ifade ederek, artan şiddetten kaçakçılarla uyuşturucu satıcılarını sorumlu tuttu. California'daki Monterey Uluslararası Çalışmalar Enstitüsü'nden Ortadoğu uzmanı Bilal Saab, Suriyeli protestocuların barışçıl eylemlerinin, şiddetli bir direnişe dönüşmesi durumunda iç savaş olasılığının önemli ölçüde artacağı ve rejimin bundan çıkar sağlayacağı görüşünü bildirdi.    ABD Dışişleri Bakanlığı'nın eski yetkilisi, Ortadoğu uzmanı Veli Nasr da, Suriye'de hükümete karşı muhalefetin giderek daha çok silahlı bir direnişe dönüştüğünü kaydetti. 

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