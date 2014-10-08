Suriye'de tampon bölge oluşturulmasına ABD, İngiltere ve Fransa'dan destek

Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyinde bir tampon bölge oluşturulması yönünde uzun süredir yaptığı uluslararası çağrıya ABD, İngiltere ve Fransa’dan destek geldi.

Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande’ın bugün akşam saatlerinde yaptığı “Tampon bölge konusunda Türkiye’ye destek veriyoruz” açıklamasının ardından ABD ve İngiltere’den de peş peşe açıklamalar geldi.

Radikal’de yer alan habere göre, ABD Dışişleri Bakanı John Kerry ve İngiltere Dışişleri Bakanı Philip Hammond Washington'da ortak basın toplantısı düzenledi.

ABD Dışişleri Bakanı Kerry, “Türkiye’nin tampon bölge önerisi uzun süredir konuşulan bir konu. İncelenmesi gerekir” dedi. İngiltere Dışişleri Bakanı Hammond da Türkiye’nin Suriye’ye tampon bölge teklifinin senek dışı olmadığını açıkladı. Her iki bakan da önerinin detaylıca ele alınması gerektiğini ifade etti.

Fransa Cumhurbaşkanı Hollande’ın, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesinin ardından Elysee Sarayı’ndan yapılan açıklamada ise, "Cumhurbaşkanı (Hollande), Suriye'nin kuzeyinde katliamların engellenmesi gerektiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Suriye ve Türkiye arasında yerlerinden edilmiş insanların misafir edileceği ve korunacağı bir tampon bölge oluşturulması önerisine destek verdi" denildi.