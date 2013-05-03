Suriye'de Sünni köyüne saldırı: 50 ölü

Suriye'de ordu birliklerinin, Tartus'un Banyas ilçesine bağlı El-Beyda köyüne saldırısında yaklaşık 50 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.



Hama ve Hule'nin ardından katliamın adresi sahil kesimindeki Sünni köyü El Bayda oldu. Suriye İnsan Hakları Örgütü (SNHR), Beşşar Esad'a bağlı güçlerin Tartus'a bağlı köyü hem karadan hem havadan vurulduğunu duyurdu.

Köye düzenlenen baskında aralarında kadın ve çocukların da olduğu 50 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Çoğu kişinin yakın mesafeden silah ve kesici aletlerle öldürüldükten sonra cesetlerinin yakıldığı belirtildi.

Köyle iletişimin tamamen kesildiğini ve ölü sayısının 100'ün üzerine çıkabileceğini bildiren SNHR, uluslararası kuruluşları olayla ilgili acil soruşturma açmaya çağırdı.

Beşşar Esad'a destek veren Alevi kasabalarıyla çevrili olan El Beyda, daha önce de güvenlik güçlerinin hedefi olmuştu. Köy, Suriye'de 2 yılı aşkın süredir devam eden ayaklanmanın patlak verdiği ilk bölgelerden biri olma özelliğini taşıyor.