Suriye'de sular ısınıyor!

T24 - Suriye'nin güneyindeki Der'a kentinde altı kişinin ölümüyle sonuçlanan hükümet aleyhtarı gösteriler beşinci gününde de sürüyor.



Der'a ve yakınlarındaki Nava'da yüzlerce protestocu daha fazla özgürlük talebiyle sokaklara döküldü. Göstericiler, Der'a'daki gösterilerin başlıca merkezi haline gelen Eski Ömeri Camii önünde toplanarak özgürlük çağrısı içeren sloganlar attı. Ajanslar, camii çevresinde sıkı güvenlik önlemleri alındığına, göstericilerin ise insan kalkanı oluşturarak güvenlik güçlerinin yaklaşmasını engellediklerine dikkat çekiyor.



AFP ajansı da Der'a'da bir foto muhabirinin güvenlik güçlerince aracından indirilerek dövüldüğünü, elindeki kameralara el konduğunu aktardı. Foto muhabirin sorgusu ardından serbest bırakıldığını ve yetkililerin özür dilediğini aktaran ajans, ancak ekipmanın teslim edilmediğini bildirdi. Büyük aşiretlerin güçlü olduğu Der'a, başkent Şam'ın 100 kilometre kadar güneyinde bulunuyor.





BM'den Suriye'ye soruşturma çağrısı



Öte yandan Der'a kentinde, Vali Faysal Kaltum'un görevden alındığı açıklandı. Kaltum'un istifası yolsuzluğa son verilmesini ve siyasi reform yapılmasını isteyen protestocuların talepleri arasında yer alıyordu.



BM İnsan Hakları Temsilciliğinin başkanı Navi Pillay da Suriye'ye ölümler konusunda şeffaf ve bağımsız bir soruşturma yürütmesi çağrısında bulundu. Birleşmiş Milletler göstericilere karşı aşırı güç kullanılmamasını istiyor. Merkezi New York'ta bulunan İnsan Hakları İzleme Örgütü Human Rights Watch da dün, Suriye'nin güneyindeki Der'a kentinde cuma gününden pazar gününe kadar düzenlenen gösterilerde hükümeti aşırı güce başvurmakla suçlamıştı.





48 yıllık olağanüstü hâl



Tunus ve Mısır'da yönetimleri deviren halk ayaklanmaları, Suriye'de demokratik reform yapılmasını ve olağanüstü hal yasalarının kaldırılmasını isteyenleri cesaretlendirmişti. Suriye 48 yıldır olağanüstü hâl yasalarıyla yönetiliyor. Ülkede yoksulluk ve işsizlik yüksek boyutlarda. Muhalifler, yolsuzluk ve adam kayırma vakalarının yaygın olduğunu söylüyor.



Ülkeyi 30 yıl yöneten babası Hafız Esad'ın yerine 2000 yılında iktidara gelen Beşar Esad, ekonomik açılımlara rağmen muhalefete müsamaha göstermiyor. Suriye hapishanelerinde binlerce siyasi tutsak var. Başlıca muhalefet grupları yasaklı. Hükümet bazı internet sitelerine de izin vermiyor ve medyayı sıkı bir şekilde denetim altında tutuyor. Esad Ocak ayında Wall Street Journal gazetesine verdiği mülakatta Suriye'nin Tunus ve Mısır'dan daha istikrarlı bir ülke olduğunu söylemişti. Ülkesinde halk ayaklanmasını olası görmediğini belirten Esad, bir dizi reform vaadinde bulunmuştu.





