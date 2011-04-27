T24 LogoT24 Logo
Dünya

SURİYE'DE SULAR DURULMUYOR

27 Nisan 2011 10:57

-SURİYE'DE SULAR DURULMUYOR -İNSAN HAKLARI EYLEMCİSİ: "DERA'DA DÜN 6 KİŞİ ÖLDÜ" LEFKOŞA (A.A) - 27.04.2011 - Suriye'nin güneyindeki Dera kentinde güvenlik güçlerinin açtığı ateşte 6 kişinin öldüğü bildirildi. Kentteki insan hakları eylemcisi Abdullah Abazid dün, Suriye'de rejim karşıtı gösterilerin başladığı kentte güvenlik güçlerinin açtığı ateş sonucu 6 kişinin öldüğünü belirtti. Öldürülenlerden birinin imam olduğunu ifade eden Abazid, ayrıca sabaha karşı kentte çatışma seslerinin duyulduğunu söyledi. Abazid, Suriye ordusunun Dera'ya dün takviye gönderdiğini ve halkın üzerine ateş açtığını da ifade etti. Kentteki insan hakları eylemcileri, önceki gün zırhlı araçlar ve tankların desteğindeki 3 bin askerle kente giren silahlı kuvvetlerin müdahalesi sonucu Dera'da 25 kişinin öldüğünü belirtmişti.  Fransız haber ajansı AFP'ye göre Suriye'de isyan hareketinin başladığı 15 Mart'tan bu yana yaklaşık 390 kişi yaşamını yitirdi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Fatih Altaylı: Yerli otomobille ilgili patent başvurusu bulamadık...

Şeyma Subaşı: Keşke Acun'dan 3 çocuk yapsaydım ...

Bir insan seks sırasında ne kadar kalori yakar?...

Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması: Gelecek sene her iki taraf...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24