-SURİYE'DE SULAR DURULMUYOR -İNSAN HAKLARI EYLEMCİSİ: "DERA'DA DÜN 6 KİŞİ ÖLDÜ" LEFKOŞA (A.A) - 27.04.2011 - Suriye'nin güneyindeki Dera kentinde güvenlik güçlerinin açtığı ateşte 6 kişinin öldüğü bildirildi. Kentteki insan hakları eylemcisi Abdullah Abazid dün, Suriye'de rejim karşıtı gösterilerin başladığı kentte güvenlik güçlerinin açtığı ateş sonucu 6 kişinin öldüğünü belirtti. Öldürülenlerden birinin imam olduğunu ifade eden Abazid, ayrıca sabaha karşı kentte çatışma seslerinin duyulduğunu söyledi. Abazid, Suriye ordusunun Dera'ya dün takviye gönderdiğini ve halkın üzerine ateş açtığını da ifade etti. Kentteki insan hakları eylemcileri, önceki gün zırhlı araçlar ve tankların desteğindeki 3 bin askerle kente giren silahlı kuvvetlerin müdahalesi sonucu Dera'da 25 kişinin öldüğünü belirtmişti. Fransız haber ajansı AFP'ye göre Suriye'de isyan hareketinin başladığı 15 Mart'tan bu yana yaklaşık 390 kişi yaşamını yitirdi.