Suriye'de son 4 yılda 211 bin kişi öldü

Suriye'de barışçıl gösterilerle başlayan ancak rejimin silahlı müdahalesi sonucu kanlı bir iç savaşa dönüşen olaylarda, 2011 yılından bu yana yaklaşık 211 bin kişi hayatını kaybetti.

Suriye İnsan Hakları Örgütü (SNHR) tarafından yayımlanan raporda, 4'üncü yılını dolduran şiddet olaylarında, 18 bin 242'si çocuk, 18 bin 457'si kadın, 11 bin 427'si işkence altında olmak üzere 176 bin 678 sivil ile 27 bin 496 silahlı muhalifin öldürüldüğü belirtildi.

IŞİD'in kurulduğu 2013 yılından bu yana, bin 54'ü sivil, 2 bin 913'ü muhalif, 3 bin 967 kişiyi öldürdüğü kaydedilen raporda, Suriye rejimine karşı mücadele eden silahlı gruplardan Nusra Cephesi'nin saldırılarında ise 73'ü muhalif, 258'i sivil 331 kişinin yaşamını yitirdiği aktarıldı.

Raporda, Suriye'deki PYD, YPG gibi Kürt silahlı birliklerinin kontrol altında bulundurdukları bölgelerde zorla silah altına alma, tutuklama ve işkence gibi ihlaller gerçekleştirdiğine ve söz konusu gruplar tarafından düzenlenen saldırılarda da 493 kişinin hayatını kaybettiğine yer verildi.

Koalisyon güçlerinin saldırılarında 103 sivil öldü

Raporda, Suriye'deki bazı muhalif grupların düzenlediği saldırılar sonucu da bin 787 kişinin hayatını kaybettiği, 23 Eylül 2014'te ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon güçleri tarafından DAEŞ'e yönelik başlatılan hava saldırılarında 103 sivilin can verdiği bildirildi.