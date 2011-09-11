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Dünya

Suriye'de son 24 saatte 24 kişi öldü ŞAM (A.A)

11 Eylül 2011 18:16

-Suriye'de son 24 saatte 24 kişi öldü ŞAM (A.A) - 11.09.2011 - Yönetim karşıtı protesto gösterilerinin altı aydan beri devam ettiği Suriye'de, son 24 saatte 24 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Uluslararası haber ajanslarının geçtiği haberlere göre Suriye'nin Humus, Dera ve İdlib kentlerinde güvenlik güçlerinin operasyonları sırasında son 24 saat içerisinde 24 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi. Öte yandan Suriye'nin Resmi Haber Ajansı SANA, İçişleri Bakanlığının yaptığı açıklamada, il ve ilçe merkezlerinde motosiklet kullanımını yasakladığını duyurdu. Açıklamada, "ordu, güvenlik güçleri ve sivil vatandaşlara ateş açmak için bir araç olarak kullanıldığı" gerekçesiyle il ve ilçe merkezlerinde her türlü motosiklet kullanımının yasaklandığı ve buna uymayanların gözaltına alınacağı ve motosikletlerine el konulacağı ifade edildi.

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