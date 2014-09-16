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Dünya

ABD: Suriye'de şok ve dehşet bir kampanya yürütmeyeceğiz

ABD Genelkurmay Başkanı: Suriye’deki operasyon, kalıcı ve sürdürülebilir bir kampanya olacak

16 Eylül 2014 21:16

Amerikan Genelkurmay Başkanı Martin Dempsey, "Suriye'deki IŞİD hedeflerini IŞİD'in kapasitesini aşağıya çekecek şekilde vurmak için hazırlanacağız. Bu, şok ve dehşet bir kampanya olmayacak çünkü IŞİD'in örgütlenme yapısı da böyle değil” dedi.

ABD Genelkurmay Başkanı General Martin Dempsey, ABD'nin Suriye'deki IŞİD hedeflerine karşı nasıl bir plan uygulamayı düşündüğü konusunda Kongre'ye bilgi verdi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Suriye'deki IŞİD hedeflerine yönelik "şok ve dehşet" bir saldırı planlamadıklarını belirten General Dempsey, şunları söyledi:

"Suriye'deki IŞİD hedeflerini IŞİD'in kapasitesini aşağıya çekecek şekilde vurmak için hazırlanacağız. Bu, şok ve dehşet bir kampanya olmayacak çünkü IŞİD'in örgütlenme yapısı da böyle değil. Ancak kalıcı ve sürdürülebilir bir kampanya olacak." 

 

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