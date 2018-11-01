"Suriye'de siyasi çözüme ne kadar yakınız?"

Hürriyet yazarı Sedat Ergin, Suriye’deki çatışmaya kalıcı bir siyasi çözüm bulunmasına işaret ederek, "Peki Suriye’de bir siyasi çözüme ne kadar yakınız?" sorusunun yanıtını değerlendirdi. Ergin "Süreç aslında çok sancılı bir başlangıç yapıyor. De Mistura’nın BM Güvenlik Konseyi’ne verdiği bilgiye bakılırsa orada işler biraz karışık" diye yazdı.

Sedat Ergin, Rusya’nın Soçi kentinde gerçekleşen Suriye Ulusal Diyalog Kongresi’nde ortaya çıkan yol haritasına göre, Suriye’nin yeni anayasasını hazırlayacak Anayasa Komitesi, Esad rejiminden 50, muhalefetten 50 ve bu iki grubun dışında kalan üçüncü bir listeden gelen 50 kişinin katılacağı toplam 150 kişilik bir forum halinde çalışacağını hatırlattı. Ergin, Suriyeli uzmanlar, sivil toplum, bağımsızlar ve aşiret liderlerinin temsil edilmesini öngören komitenin Suriye’deki etnik ve dini unsurların yeterli bir temsilini yansıtmayı amaçladığını işaret etti. Öte yandan komitenin yüzde 30’unun kadın delegelerden oluşması konusunda da görüş birliği olduğu belirtiliyor.

"Planın uygulamasında neredeyiz’ sorusu"

Yazar Ergin, anayasanın referandumda kabul edilmesi halinde seçime gidilerek ülkenin yeni yöneticilerinin belli olacağını, bu senaryoya göre, Suriye sorununun, Suriyeliler tarafından çözüme kavuşturulacağını kaydetti. Rejim ve muhalefet cephesinin komiteye gönderecekleri temsilcilerini belirlediklerini ve BM’ye sunduklarını bildiren Ergin, BM tarafından 50 kişilik listenin Esad rejimine iletildiğini, Suriye hükümetinin ise BM’nin listesini reddederek, BM’yi 'içişlerine karışmakla' da suçladığını ifade etti. Sedat Ergin, BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura'nın süreçte kilit rol oynadığını savunarak "Süreç aslında çok sancılı bir başlangıç yapıyor. De Mistura’nın BM Güvenlik Konseyi’ne verdiği bilgiye bakılırsa orada işler biraz karışık" dedi.

Sedat Ergin'in "Suriye sorununun çözümü ne kadar yakın" başlığıyla yayımlanan yazısının tamamına buradan ulaşabilirsiniz