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Dünya

Suriye'de silahlı muhaliflerin liderleri öldürüldü

Suriye’deki en büyük silahlı gruplardan Ahrar-u Şam’ın lideri Hasan Abud, İdlib’de bombalı araçla düzenlenen saldırıda öldürüldü

10 Eylül 2014 02:05

Suriye’de en güçlü silahlı muhalif gruplardan Ahrar-u Şam’ın liderlerinin kuzeydeki İdlib kentinde yaptığı toplantıya bombalı araçla saldırı düzenlendi. Saldırıda Ahrar-u Şam’ın lideri Hasan Abud da dahil en az 45 kişi hayatını kaybetti.

Al Jazeera'nin haberine göre, Ahrar-u Şam’ın ikinci lideri ve askeri kanattan sorumlu Ebu Talha, operasyon sorumlusu Ebu Eymen Ahrar-u Şam’ın İslami Cephe’deki şura üyesi Muhammed Şami de öldü.

Bombalı aracın İdlib’de Ahrar-u Şam’ın liderlerinin toplantı yaptığı yerleşkede infilak ettirildiğini söyledi. Aynı kaynaklar toplantıda Ahrar-u Şam'ın üst düzey 50 savaşçısının hazır bulunduğu, ölü sayısının artabileceği bilgisini verdi.

Ahrar-u Şam'dan kaynaklar Al Jazeera'ye yaptığı açıklamada patlayıcıların içinde kimyasal maddelere rastlandığı iddia etti.

 

20 bin militanları var

 

Yaklaşık 20 bin silahlı muhaliften oluşan Ahrar-u Şam, İdlib, Hama ve Halep’te çok güçlü. Grup aslında Suriye'de ayaklanmanın başladığı 15 Mart 2011'en daha önce, Mısır'da Mübarek'in devrildiği devrimden etkilenerek kuruldu.

Suriye'de 2013 sonunda oluşturulan İslam Cephesi içindeki en geniş Selefi grup olma özelliğini taşıyor. İnsani yardım ofisleri bulunuyor.

 

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