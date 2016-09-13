Suriye'de silahlar şimdilik sustu

Suriye'de dün gün batımıyla başlayan çatışmasızlığın şu ana kadar olumlu sonuç verdiği ve ülke genelindeki çatışmaların büyük ölçüde durduğu belirtiliyor.

Suriye'deki muhalif gruplara yakın Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, 15 saattir herhangi bir sivil ölümü yaşanmadığını aktardı.

Son bir ay içerisinde savaşın şiddetlendiği Halep'te ise siviller kente sükunetin geri döndüğünü belirtiyor.

Çatışmasızlık anlaşmasının yürürlüğe girmesinden bu yana yaşanan en ciddi olay, Suriye'nin güneyinden gelen bir iddia.

Çatışmasızlık anlaşmasının hem Suriye ordusu hem de muhalifler tarafından kısıtlı biçimde ihlâl edildiğine dair haberler de geliyor.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Hama'da hava saldırısı ve Şam'ın kırsal kesimlerinde de topçu ateşi olduğu yönünde bilgilerin ellerine ulaştığını aktardı.

Suriye ordusu çatışmasızlığın tüm Suriye genelinde 7 güm boyunca uygulanacağını ifade ediyor. Ancak Beşar Esad yönetimi, ordunun saldırıya uğraması durumunda karşılık vereceğini de ekliyor.

Suriyeli muhaliflerin önemli bir kısmı, çatışmasızlık anlaşmasını temkinli bir memnuniyetle karşılarken, anlaşmanın sürdürülebilir olmasından kuşku duyduklarını dile getirmişlerdi.

Çatışmasızlık döneminde hem Suriye ordusundan hem de muhaliflerden kuşatma altındaki yerleşim yerlerine insani yardım girişine izin vermeleri isteniyor.

İnsani yardım kuruluşlarının başta Halep olmak üzere ülkedeki iç savaştan en çok etkilenen bölgelere yardım ulaştırmak üzere çalışmalarını hızlandırdığı belirtiliyor.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan, Türkiye'nin de Halep'e bir yardım konvoyu göndereceğini açıklamıştı.

Eğer çatışmasızlık öngörüldüğü gibi 7 gün boyunca devam edebilirse, ABD ve Rusya IŞİD'e karşı mücadele için müşterek koordinasyon merkezi oluşturacak ve IŞİD ile eski adı Nusra Cephesi olan Şam'ın Fethi Cephesi örgütlerini birlikte hedef almaya başlayacak.

Özgür Suriye Ordusu her ne kadar çatışmaları durduracağını söylese de, varılan anlaşmadan Esad yönetiminin kazançlı çıktığını savundu.

Bir diğer muhalif grup Ahrar'uş Şam ise başta anlaşmaya uymayacağını söylese de daha sonra geri adım atmış ve operasyonlarını durduracağını duyurmuştu.

Çatışmasızlık anlaşması, ABD ve Rusya dışişleri bakanlarının birlikte çalışıp çalışamadığını gösterecek olan büyük bir sınav.

Savaşın ilk kritik yıllarında diplomasi ciddi bir yenilgiye uğramıştı. Bunun en büyük nedeni Beşar Esad'I destekleyen Rusya ve Esad'ın bir an önce iktidardan gitmesi için bastıran ABD'nin yaptığı görüşmelerin düğümlenmesiydi.

O günlerden bu yana, Rusya Suriye'deki etkin aktör haline geldi. ABD ve Batılı müttefikleriyse, etki alanlarını genişletme konusunda zorlandılar.

Belki de Moskova artık ateşkese hazırdır. Esad'ı siyasi geçiş dönemine doğru götürmek ve savaşı bitirmek istiyor olabilirler.

Ya da belki Esad'ın düşmanlarının da kuşkulandığı gibi çatışmasızlık dönemi sadece askeri gücü yeniden toparlamak için kullanılan bir vakit kazanma aracıdır.