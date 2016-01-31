Şam'ın Şii nüfusun yoğun olduğu bölgesinde IŞİD saldırısı: 60 ölü

Suriye’nin başkenti Şam’ın güneyindeki Şii nüfusun yoğun olduğu Seyyide Zeynep kasabasında IŞİD'in düzenlediği üç bombalı saldırıda en az 60 kişinin hayatını kaybettiği ve en az 110 kişinin yaralandığı belirtildi. Yaşamını yitirenler arasında 25 Şii militan da bulunuyor.

Suriye resmi haber ajansı SANA’nın haberine göre, Seyyide Zeynep Türbesi yakınlarında gerçekleşen patlamaların ikisinin intihar bombacısı, birinin ise bomba yüklü araçla yapıldığı belirtildi. Devlet televizyonu, ‘teröristlerin’ bir otobüs durağında bomba yüklü aracı patlattığını, insanların patlama sonrası yaralılara yardım etmek üzere bölgeye geldiğinde ise iki intihar