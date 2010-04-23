Suriye'de sigara yasağı başladı

T24 - Suriye, lokanta ve kahveler de dahil tüm kamusal alanlarda tütün ürünlerini yasaklayan ilk Arap ülkesi oldu.



Bugün yürürlüğe giren yeni yasa, sigara yasağını ihlal edenlere yüklü para cezaları verilmesini öngörüyor.



Sigara ve genel anlamda tütün kullanımı, Suriye'de yaygın bir alışkanlık.



Ancak ülkede sigaranın kamu sağlığı üzerindeki etkisi üzerine resmi bir istatistiksel veri bulunmuyor.





Nargile kullanımı



Tütün yasağı, kahvelerde çok yaygın olarak kullanılan nargileleri de kapsıyor.



Ancak ülkede açık alanlara da sahip olan işletmelerde tütün kullanımına izin verilecek.



Bazı gözlemciler, Suriyelilerin yeni düzenlemeye riayet edeceklerinden kuşkulu olduklarını söylüyor.





