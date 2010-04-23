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Dünya

Suriye'de sigara yasağı başladı

Suriye, lokanta ve kahveler de dahil tüm kamusal alanlarda tütün ürünlerini yasaklayan ilk Arap ülkesi oldu.

23 Nisan 2010 03:00

T24 - Suriye, lokanta ve kahveler de dahil tüm kamusal alanlarda tütün ürünlerini yasaklayan ilk Arap ülkesi oldu.

Bugün yürürlüğe giren yeni yasa, sigara yasağını ihlal edenlere yüklü para cezaları verilmesini öngörüyor.

Sigara ve genel anlamda tütün kullanımı, Suriye'de yaygın bir alışkanlık.

Ancak ülkede sigaranın kamu sağlığı üzerindeki etkisi üzerine resmi bir istatistiksel veri bulunmuyor.


Nargile kullanımı

Tütün yasağı, kahvelerde çok yaygın olarak kullanılan nargileleri de kapsıyor.

Ancak ülkede açık alanlara da sahip olan işletmelerde tütün kullanımına izin verilecek.

Bazı gözlemciler, Suriyelilerin yeni düzenlemeye riayet edeceklerinden kuşkulu olduklarını söylüyor.


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