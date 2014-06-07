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Dünya

Suriye'de seçimleri kazanan Esad'ı hangi ülkeler tebrik etti?

İç savaşın üçüncü yılında oyların yüzde 88.7'sini alarak Suriye’de tekrar Başkan seçilen Beşar Esad’ı sadece üç ülkenin devlet başkanı tebrik etti

07 Haziran 2014 18:14

Suriye iç savaşın üçüncü yılında başkanlık seçimlerine gitti. Beşar Esad oyların yüzde 88.7'sini alarak Başkan seçildi. Rusya, Venezuela ve Kuzey Kore devlet başkanları, meşruiyeti tartışmalı seçimle ilgili Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad'ı kutladı. 

Suriye resmi ajansı SANA'nın haberine göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Esad'i telefonla arayarak tebrik etti. Lübnan'daki Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah da Esad'i kutlamıştı. 

Suriye'de 3 Haziran'da yapılan ancak başta Birleşmiş Milletler (BM) olmak üzere uluslararası çevrelerce eleştirilen seçimde, yüzde 88,7'lik oyla Beşşar Esad'ın yeniden "Devlet başkanı" seçildiği açıklanmıştı.

 

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