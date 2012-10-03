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Suriye'de savaştan kaçan çocuklara judo!

Judo Federasyonu sosyal sorumluluk projesinin amacının, Suriyeli çocukları spora kazandırmak olduğunu söyledi

03 Ekim 2012 23:37

Suriye'deki şiddetten kaçarak Türkiye'ye gelen Suriyeli çocuklara, 'sosyal sorumluluk' projesi kapsamında, judoya eğitimi verileceği öğrenildi.

Açıklama, Judo Federasyonu Başkanı Fatih Uysal'dan geldi: "Başta Hatay olmak üzere diğer illerdeki kamplarda yaşayan çocukların sporla hayata tutunabilmeleri için çalışmalara başlıyoruz.

Konuyla ilgili valilikler ve judo il temsilcileriyle görüşmelere başlayacaklarını anlatan Uysal, ''Bu fikri bize Uluslararası Judo Federasyonu (IJF) Başkanı Sayın Marius L. Vizer aktardı. Konuyu orijinal bir fikir olarak değerlendiriyoruz. Gerekli izni alabilirsek sosyal bir sorumluluk alarak böyle bir çalışma başlatacağız'' diye konuştu.

 

Judo federasyonunun internet sitesinden:

 

1964 yılından beri ( 1964 -TOKYO ) olimpiyatlarda yer alan judo, pek çok ülkede yaygın bir spor dalıdır. Bunun yanında kendini savunma yöntemi olarak da öğrenilmektedir. Amaç rakibi, omuzdan ya da kalçadan savurmak, yerde hareketsiz bırakmak, kol eklemlerine ya da boynuna basınç uygulamak gibi tekniklerle yenmektir...

 

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