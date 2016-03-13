Suriye'de savaş uçağı düşürüldü

Suriye Hava Kuvvetleri’ne ait bir MiG-21 savaş uçağı, silahlı militanlar tarafından düşürüldü.

Sputnik'in haberine göre, Suriye’de ateşkesin ilk iki haftası geride kalırken, Hama kenti yakınlarında Suriye ordusuna ait savaş uçağının bir hava üssü yakınında silahlı militanlar tarafından düşürüldüğü belirtildi.

Uçağın vurulmasının ardından paraşütle atlayan pilotun da militanlar tarafından açılan ateş sonucu hayatını kaybettiği bildirildi.

Bir askeri kaynak, “Pilot uçaktan dışarı çıkmayı başardı ancak paraşütle atlarken militanların açtığı ateş sonucu hayatını kaybetti” dedi.

Hama'da, ülkede 27 Şubat'ta başlayan ateşkese dahil olmayan IŞİD ve El Nusra ile çatışmaların devam ettiği belirtiliyor.