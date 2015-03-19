T24 LogoT24 Logo
Dünya

Suriye'de savaş turu, maceraperest turistlerin gözdesi oldu

Birçok ülkeden turist, savaşı canlı yaşamak için binlerce dolar ödeyip Halep'in yolunu tutuyor

19 Mart 2015 14:51

İç savaş nedeniyle hayalet bir ülkeye dönüşen Suriye, maceraperest turistlerin gözdesi oldu. Birçok ülkeden turist, savaşı canlı yaşamak için binlerce dolar ödeyip Halep'in yolunu tutuyor. İş adamları ise zırhlı Mercedeslerle ülkede iş kovalıyor.

Suriye'de beşinci yılına giren iç savaş, kendine has bir ekonomi yarattı. Savaş ve hayatın iç içe geçtiği ülke, macera peşinde koşan turistlerin de gözde adresi oldu. Dünyanın farklı ülkelerinden birçok kişi savaşı yerinde yaşamak için binlerce doları gözden çıkararak Suriye'nin yolunu tutuyor. Maceraperestlerin ilk uğrak noktası ise güvenliğin kısmen sağlandığı Halep oluyor. Buraya giden turistler, taleplerine göre savaşın daha yoğun yaşandığı iç bölgelere dağıtılıyor.

 

10 bin doları buluyor

 

Hürriyet’in haberine göre, organizasyon, bölgedeki savaşçılar tarafından yapılıyor. Hatta iddialara göre turistler için kurmaca çatışma sahneleri bile düzenleniyor. Dünyanın hemen her ülkesinden turist ağırlayan savaşçılar, bunun için internette özel siteler açmış durumda. "Savaşı yaşayın" sloganı ile müşteri arayan gruplara en fazla ilgiyi ise Japonya, İtalya ve ABD'lilerin gösterdiği ifade ediliyor. Ancak macera dolu Suriye turlarının bedeli hayli yüksek. Fiyatlar 2 ila 10 bin dolar arasında değişiyor. 3 günlük standart tarife ise 5 bin dolar. Fiyatların bu kadar yüksek olmasının en büyük sebebi ise birçok noktada güvenlik güçlerine dağıtılan rüşvetler.

 

İş adamlarına zırhlı araç

 

Suriye'ye son dönemde ticari seyahatlerde de büyük artış yaşanıyor. İşadamlarının hedefinde Halep'te ortaya çıkan devasa talep var. Halep'e ulaşmak isteyenler Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan çıkış yapıyor. Yaklaşık 2 kilometre sonra araç değişimi yapılarak zırhlı Mercedes'lere geçiliyor. Halep'e kadar 8 ayrı noktada muhaliflere veya Esad güçlerine ödemeler yapılıyor. İşadamları şehir merkezlerinde güvenli otellerde konaklıyor.

 

Halep’te güvenlik sorunu azaldı

 

Bölgenin tanınan firmalarından Alyamaç Turizm'in sahibi Cemal Alyamaç, son dönemde özellikle Halep ve Azez bölgelerinde ciddi bir güvenlik sıkıntısı kalmadığı bilgisini verdi. Bölge için uçak bileti satışı yaptıklarını belirten Alyamaç "19 yıllık turizm firmasıyız. Suriye'nin Halep-Azez-Kamışlı bölgelerinde halen acentelik faaliyeti yürütüyoruz. Suriye'ye gitmek isteyenlere günlük ortalama 20 uçak bileti satıyoruz. Suriyeli vatandaşlara ülkelerinin çeşitli bölgelerinden de satış yapıyoruz. Halep ve Azez'de şu an ciddi bir güvenlik sıkıntısı bulunmuyor" dedi.

 

 Haberin tamamı için tıklayın.

ETİKETLER

suriyeturizmturistzırhlı mercedesseyahat

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Suudi Arabistan'a kar yağdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

İran, Ukrayna uçağını düşürdüğünü açıkladı: Kazara vuruldu...

Yavaş: Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki ihalelerin FETÖ bağlantıları konusunda elimizde en...

Marmara'da 4.8 büyüklüğünde deprem: İstanbul ve çevre illerde hissedildi...

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24