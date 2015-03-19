Suriye'de savaş turu, maceraperest turistlerin gözdesi oldu

İç savaş nedeniyle hayalet bir ülkeye dönüşen Suriye, maceraperest turistlerin gözdesi oldu. Birçok ülkeden turist, savaşı canlı yaşamak için binlerce dolar ödeyip Halep'in yolunu tutuyor. İş adamları ise zırhlı Mercedeslerle ülkede iş kovalıyor.

Suriye'de beşinci yılına giren iç savaş, kendine has bir ekonomi yarattı. Savaş ve hayatın iç içe geçtiği ülke, macera peşinde koşan turistlerin de gözde adresi oldu. Dünyanın farklı ülkelerinden birçok kişi savaşı yerinde yaşamak için binlerce doları gözden çıkararak Suriye'nin yolunu tutuyor. Maceraperestlerin ilk uğrak noktası ise güvenliğin kısmen sağlandığı Halep oluyor. Buraya giden turistler, taleplerine göre savaşın daha yoğun yaşandığı iç bölgelere dağıtılıyor.

10 bin doları buluyor

Hürriyet’in haberine göre, organizasyon, bölgedeki savaşçılar tarafından yapılıyor. Hatta iddialara göre turistler için kurmaca çatışma sahneleri bile düzenleniyor. Dünyanın hemen her ülkesinden turist ağırlayan savaşçılar, bunun için internette özel siteler açmış durumda. "Savaşı yaşayın" sloganı ile müşteri arayan gruplara en fazla ilgiyi ise Japonya, İtalya ve ABD'lilerin gösterdiği ifade ediliyor. Ancak macera dolu Suriye turlarının bedeli hayli yüksek. Fiyatlar 2 ila 10 bin dolar arasında değişiyor. 3 günlük standart tarife ise 5 bin dolar. Fiyatların bu kadar yüksek olmasının en büyük sebebi ise birçok noktada güvenlik güçlerine dağıtılan rüşvetler.

İş adamlarına zırhlı araç

Suriye'ye son dönemde ticari seyahatlerde de büyük artış yaşanıyor. İşadamlarının hedefinde Halep'te ortaya çıkan devasa talep var. Halep'e ulaşmak isteyenler Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan çıkış yapıyor. Yaklaşık 2 kilometre sonra araç değişimi yapılarak zırhlı Mercedes'lere geçiliyor. Halep'e kadar 8 ayrı noktada muhaliflere veya Esad güçlerine ödemeler yapılıyor. İşadamları şehir merkezlerinde güvenli otellerde konaklıyor.

Halep’te güvenlik sorunu azaldı

Bölgenin tanınan firmalarından Alyamaç Turizm'in sahibi Cemal Alyamaç, son dönemde özellikle Halep ve Azez bölgelerinde ciddi bir güvenlik sıkıntısı kalmadığı bilgisini verdi. Bölge için uçak bileti satışı yaptıklarını belirten Alyamaç "19 yıllık turizm firmasıyız. Suriye'nin Halep-Azez-Kamışlı bölgelerinde halen acentelik faaliyeti yürütüyoruz. Suriye'ye gitmek isteyenlere günlük ortalama 20 uçak bileti satıyoruz. Suriyeli vatandaşlara ülkelerinin çeşitli bölgelerinden de satış yapıyoruz. Halep ve Azez'de şu an ciddi bir güvenlik sıkıntısı bulunmuyor" dedi.

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