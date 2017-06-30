Suriye'de sarin gazı kullanıldığı teyit edildi

Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW) Suriye'nin Han Şeyhun kasabasında düzenlenen saldırıda, yasak olan zehirli sarin gazı kullanıldığını tespit ettiklerini açıkladı.

Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü geçen Nisan ayında Suriye'nin Han Şeyhun kasabasındaki 90 kişinin öldüğü ve yüzlerce kişinin yaralandığı saldırıda, yasak olan zehirli sarin gazı kullanıldığını teyit ettiklerini kamuoyuna duyurdu.

Örgtü Lahey'de yaptığı açıklamada, bu sonuca uluslararası uzmanların incelemeleri sonucunda ulaşıldığını vurguladı.

Açıklamada, OPCW uzmanlarının kurbanlardan aldığı doku örnekleri ile topraktan aldıkları örnekleri inceledikleri ve görgü tanıkları ile görüştükleri belirtildi.

Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü, saldırıdan kimin sorumlu olduğu konusunun ise örgütün görev alanına girmediğinin altını çizdi.

ABD, İngiltere ve Fransa söz konusu saldırının Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'a bağlı Suriye ordusu tarafından düzenlendiğini savunuyor.

ABD saldırıya tepki olarak bir Suriye'deki Şayrat Hava Üssü'nü orta menzilli füzelerle vurmuştu.

Türkiye Sağlık Bakanı Recep Akdağ da Türkiye'deki laboratuvar sonuçlarına göre saldırıda "sarin gazı kullanıldığının kesinleştiğini" açıklamıştı.

Suriye hükümeti ise suçlamaları geri çeviriyor. Suriye Devlet Başkanı Esad, ordunun Han Şeyhun kasabasında kimyasal saldırı düzenlediği iddiasının "yüzde 100 uydurma" olduğunu söylemişti.

Henüz kamuoyuna açıklanmayan rapor BM Güvenlik Konseyi ile BM ile OPCW'nin oluşturduğu ortak araştırma komisyonuna teslim edildi.

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DW/dpa/ÇA/GA