Suriye'de salgın hastalık tehdidi!

Suriye'de muhaliflerin yoğun olarak yaşadığı Duma kentinde öldürülen cesetlerin sokaklarda kalmasından dolayı salgın hastalık tehlikesinin baş gösterdiği belirtildi.

Suriye'nin Duma kentinde, sokaklardaki cesetlerden dolayı kötü koku oluştuğu bildirildi.

Muhaliflerin yoğun olarak yaşadığı Duma'da, durumların içler açısı olduğu belirtiliyor.

Duma'daki yerel muhalifler ve doktorlar, operasyonlar sırasında ölenlerin cesetlerinin hala sokaklarda olmasından dolayı kötü koku saran şehrin adeta sineklerin istilasına uğradığını belirtti.

Ağır silahlarla açılan ateşler ve düzenlenen operasyonlar nedeniyle kentin ''felaket bölgesi'' haline geldiğini ifade eden muhalifler, uluslararası kamuoyundan acil olarak cesetlerin alınması için çalışma başlatılmasını talep etti.

Salgın hastalıkların yaşanmaya başlamasından endişe edildiğini ve kentteki hastahanelerin acil tıbbi malzemeye ihtiyacı olduğunu bildiren muhalifler, ''Uyuz, dizanteri, halsizlik ve kusma gibi vakalar baş gösterdi'' ifadelerini kullandı.