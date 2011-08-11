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Dünya

Suriye'de saldırılar sürüyor LEFKOŞA (A.A)

11 Ağustos 2011 15:45

-Suriye'de saldırılar sürüyor LEFKOŞA (A.A) - 11.08.2011 - Suriye'deki insan hakları eylemcileri, ülkenin orta kesimlerindeki Humus vilayetinin Kuseyr kasabasında 5 sivilin öldürüldüğünü belirttiler. İnsan hakları eylemcileri, askerlerin tank desteğinde girdiği Kuseyr kasabasında, Bassatin bölgesine kaçmaya çalışan halkın üzerine ateş açtığını ve beş sivilin öldüğünü söyledi. Humus'ta dün de 17 kişi güvenlik güçlerinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybetmişti. Kuseyr kasabasına bu sabah on kadar tankın girdiği, kasaba sakinlerinin tarlalara kaçtığı ve kentle iletişimin kesildiği kaydedildi. Suriye İnsan Hakları Gözlem kuruluşundan yapılan açıklamada, güvenlik güçlerini taşıyan otobüsler eşliğinde tankların İdlib bölgesindeki rejim karşıtı gösterilerin düzenlendiği Sarakib kasabasına girdiği belirtilerek, kasabadan patlama ve silah seslerinin duyulduğu, güvenlik güçlerinin yaklaşık 100 kişiyi gözaltına aldığı ifade edildi. Suriye ordusunun kuzeydeki Hama kentinden tankları ve ağır silahları çektiğini açıklamasının ardından, birliklerin Türkiye sınırına yakın İdlib bölgesinden de dün çekildikleri bildirilmişti.

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