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Dünya

Suriye'de Rus uçağı düşürüldü; pilot hayatını kaybetti

Rusya Savunma Bakanlığı, pilotun militanlarla girdiği çatışmada öldürüldüğünü duyurdu

ARŞİV

03 Şubat 2018 21:36

Rusya Savunma Bakanlığı, Suriye'nin İdlib kentinde Rus Su-25 tipi uçağın düşürüldüğünü, pilotun yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Uçak vurulduktan sonra paraşütle atlayan pilotun, indiği yerde militanlarla girdiği çatışmada hayatını kaybettiği ifade edildi.

Rusya'nın Suriye'deki ateşkesi izleme merkezinin, İdlib'deki gerilimi azaltma bölgesinden sorumlu Türk makamlarla birlikte, pilotun cesedinin iade edilmesi için tedbirler aldığı kaydedildi.

Ön belirlemeye göre, Rus savaş uçağı taşınabilir hava savunma sistemiyle vuruldu.

Pilotun, El Nusra'nın kontrolündeki bölgede paraşütle atladığına dair bilgi verme fırsatını bulduğu aktarıldı.

Söz konusu bölgede, Heyet-i Tahrir-i Şam (HTŞ) gibi El Kaide uzantısı grupların da faal olduğu biliniyor.

 

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