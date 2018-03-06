T24 LogoT24 Logo
Dünya

Suriye'de Rus uçağı düştü: 39 kişi hayatını kaybetti

İlk gelen bilgilere göre, kazaya teknik arızanın sebep olduğu kaydedildi

06 Mart 2018 19:52

Rusya'nın Suriye'deki Hmeymim Hava Üssü'ne iniş yapan An-26 tipi bir kargo uçağı, Türkiye saatiyle 15.00 sıralarında düştü. Rusya Savunma Bakanlığı, Antonov-26 tipi kargo uçağında bulunan 39 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre, Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, An-26 tipi askeri kargo uçağının Lazkiye yakınlarındaki Hmeymim hava üssündeki iniş pistine neredeyse 500 metre uzaklıktayken yere çakıldığı belirtildi.

İlk belirlemelere göre uçağa yönelik herhangi bir saldırının yapılmadığı belirtilirken, kazaya ilişkin soruşturma açıldığı ifade edildi.

Kazada, uçakta bulunanların tümünün hayatını kaybettiği bilgisine yer verilen açıklamada, yolcuların tamamının Rus ordusuna bağlı askerler olduğu kaydedildi.

İlk bulgular teknik arızayı gösteriyor, inceleme başlatıldı

Diğer taraftan yetkililer, yere çakılmadan önce uçağa ateş açılmadığını, yani bir saldırının söz konusu olmadığını söyledi. Açıklamada bakanlık komisyonunun uçağın düşme sebeplerine ilişkin inceleme başlattığı kaydedildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, kazaya ilişkin yaptığı ilk açıklamada, uçakta 26 yolcu ve 6 kişilik mürettebatın hayatını kaybettiğini bildirmişti.

ETİKETLER

rusyasuriyehmeymim hava üssükaza

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

Yeşilçam'ın 'Ömercik'i Ömer Dönmez hayatını kaybetti ...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24