Suriye'de Rus uçağı düştü: 39 kişi hayatını kaybetti

Rusya'nın Suriye'deki Hmeymim Hava Üssü'ne iniş yapan An-26 tipi bir kargo uçağı, Türkiye saatiyle 15.00 sıralarında düştü. Rusya Savunma Bakanlığı, Antonov-26 tipi kargo uçağında bulunan 39 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre, Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, An-26 tipi askeri kargo uçağının Lazkiye yakınlarındaki Hmeymim hava üssündeki iniş pistine neredeyse 500 metre uzaklıktayken yere çakıldığı belirtildi.

İlk belirlemelere göre uçağa yönelik herhangi bir saldırının yapılmadığı belirtilirken, kazaya ilişkin soruşturma açıldığı ifade edildi.

Kazada, uçakta bulunanların tümünün hayatını kaybettiği bilgisine yer verilen açıklamada, yolcuların tamamının Rus ordusuna bağlı askerler olduğu kaydedildi.

İlk bulgular teknik arızayı gösteriyor, inceleme başlatıldı

Diğer taraftan yetkililer, yere çakılmadan önce uçağa ateş açılmadığını, yani bir saldırının söz konusu olmadığını söyledi. Açıklamada bakanlık komisyonunun uçağın düşme sebeplerine ilişkin inceleme başlattığı kaydedildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, kazaya ilişkin yaptığı ilk açıklamada, uçakta 26 yolcu ve 6 kişilik mürettebatın hayatını kaybettiğini bildirmişti.