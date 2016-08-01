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Dünya

Suriye'de Rus helikopteri düşürüldü

Kremlin, helikopterde bulunan tüm askerlerin yaşamını yitirdiğini açıkladı

01 Ağustos 2016 19:30

Rusya Savunma Bakanlığı, Suriye'de görev yapan Mi-8 tipi Rus askeri helikopterinin İdlib'de düşürüldüğünü duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, içinde üçü mürettebat olmak üzere 5 askerin bulunduğu Mi-8 tipi Rus helikopterinin Himeymim Üssü'ne dönerken yerden açılan ateş sonucu düşürüldüğü belirtildi.

Açıklamada helikopterde bulunan 5 askerin hayatta olup olmadığının araştırıldığı ifade edildi.

Kremlin Basın Sözcüsü Dmitriy Peskov, Suriye'de düşürülen Rus helikopterinde bulunan tüm askerlerin yaşamını yitirdiğini söyledi.

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