Suriye'de Rus helikopteri düşürüldü

Rusya Savunma Bakanlığı, Suriye'de görev yapan Mi-8 tipi Rus askeri helikopterinin İdlib'de düşürüldüğünü duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, içinde üçü mürettebat olmak üzere 5 askerin bulunduğu Mi-8 tipi Rus helikopterinin Himeymim Üssü'ne dönerken yerden açılan ateş sonucu düşürüldüğü belirtildi.

Açıklamada helikopterde bulunan 5 askerin hayatta olup olmadığının araştırıldığı ifade edildi.

Kremlin Basın Sözcüsü Dmitriy Peskov, Suriye'de düşürülen Rus helikopterinde bulunan tüm askerlerin yaşamını yitirdiğini söyledi.