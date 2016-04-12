Suriye'de Rus helikopteri düştü, iki pilot öldü

Suriye'nin Humus kenti yakınlarında Rusya'ya ait bir askeri helikopte düştü. Helikopterdeki iki Rus pilotun da öldüğü açıklandı.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da helikopterin düşürülmediği bilgisi verildi.

NTV'nin haberine göre de, Rusya Genelkurmay Başkanlığı Ana Operasyon Dairesi Başkanı Sergey Rudskoy da, Suriye'nin Halep kentiyle ilgili yeni bir iddia ortaya attı.



General Rudskoy, El Kaide bağlantılı El Nusra Cephesi'nin Suriye'nin ikinci büyük kenti Halep'i abluka altına almak için 10 bin militanla bölgeyi kuşattığını ileri sürdü.