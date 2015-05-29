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Dünya

Suriye'de rejimin İdlib'deki son kalesi düştü

Eriha'nın düşmesiyle Türkiye sınırındaki vilayetin büyük bir kısmı muhaliflerin eline geçmiş oldu

29 Mayıs 2015 15:29

Suriye'de İslamcı El Nusra Cephesi'nin de dahil olduğu muhalif güçler ülkenin kuzeybatısındaki İdlib vilayetinde ordunun kontrolündeki son kent olan Eriha'yı da ele geçirdi.

Eriha'nın düşmesiyle Türkiye sınırındaki vilayetin büyük bir kısmı muhaliflerin eline geçmiş oldu.

Suriye'de resmi yayın organları, hükümet güçlerinin "Nusra Cephesi'nin yoğun saldırısı üzerine Eriha'dan çekildiklerini" bildirdi.

El Kaide'nin Suriye'deki kolu olan El Nusra, "Fetih Ordusu" adı altında İdlib vilayetinde hükümete karşı güçlerini birleştiren yedi İslamcı grup arasında.

Son haftalarda önemli kazanımlar elde eden grup İdlib kenti ile stratejik önem taşıyan Cisr eş-Şuğur ilçesini ele geçirdi.

 

Muhalifler Lazkiye'ye ilerliyor

 

Suriyeli muhalifler çoğunlukla Cumhurbaşkanı Beşar Esad'ın da dahil olduğu Alevi azınlığın yaşadığı Lazkiye kentinine doğru ilerliyor. Muhalifler, hükümet güçlerinin Eriha düştükten sonra batıya doğru kaçtıklarını söylüyorlar.

El Nusra lideri Ebu Muhammed El Colani kısa bir süre önce verdiği röportajda Fetih Ordusu'nun siyasi çözüm istemediğini, silah gücüyle rejimi yıkıp İslami bir yönetim kuracaklarını bildirmişti.

Colani bir başka röportajda da, El Kaide lideri Eymen el Zevahiri'nin kendilerine batıya saldırı başlatmak için Suriye'yi kullanmamalarını söylediğini kaydetmiş ve başkent Şam'ı ele geçirip Cumhurbaşkanı Esad'ı devirmek istediklerini belirtmişti.

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