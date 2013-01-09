Suriye'de rehine takası başladı

Türkiye ve Katar'ın arabuluculuğuyla, Suriyeli muhaliflerin bir süredir ellerinde tuttukları 48 İran vatandaşına karşılık olarak, Suriye yönetiminin, aralarında Türk vatandaşlarının da bulunduğu 2 bin 130 sivil tutuklunun, bu sabah serbest bırakılmasını öngören müzakereler sonucu takas işlemi başladı.

Müzakerelerle ilgili AA muhabirinin sorularını cevaplayan İHH Başkanı Bülent Yıldırım, ''Arkadaşlarımızın bir kısmı muhaliflerin yanında. Bizler de diğer esirlerin bırakılacağı alana doğru gidiyoruz. Burada İHH'nın kontrolünde bir operasyon merkezi kuruldu. Türkiye'nin ve Katar'ın arabuluculuğunda çalışmalar sürdürülüyor. Birkaç ayrı mekanda alıkonulan rehinelerle ilgili takas işlemi başladı'' dedi.

Merkezi ABD'nin Virginia kentinde bulunan El Hurra Televizyonu muhabirliği yapan Filistin asıllı Beşşar Fehmi Kaddumi'nin durumuyla ilgili henüz net bir bilgiye ulaşamadıklarını belirten Yıldırım, Kaddumi'nin yerini tespit etmeye çalıştıklarını söyledi. Yıldırım, ''Bütün Suriyelilere ve dünyaya İHH olarak çağrıda bulunuyoruz. Kaddumi ile ilgili bilgisi olan bize ulaşsın'' diye konuştu.

İHH İnsani Yardım Vakfı, geçen yıl Suriye'de yürüttüğü ''İnsani Diplomasi'' çerçevesinde, başta Suriye'de tutuklu bulunan gazeteciler Adem Özköse ve Hamit Coşkun olmak üzere çok sayıda Türk vatandaşının, 28 İranlının ve Suriye cezaevlerinde bulunan 7 Suriyeli tutuklunun serbest bırakılmasını sağlamıştı.