-SURİYE'DE PROTESTOLARDA 560 ÖLÜ AMMAN (A.A) - 30.04.2011 - Suriye insan hakları grubu Savasiya, ülkede hükümet karşıtı protestoların başlangıcından beri geçen 6 haftalık süre içerisinde güvenlik güçlerince öldürülen sivillerin sayısının 560'a ulaştığını ileri sürdü. Reuters'ın haberine göre insan hakları grupları tarafından yapılan açıklamalarda bugünkü gelişmelere de değinildi ve muhalefetin önde gelen isimlerinden 81 yaşındaki Hasan Abdül Azim ile 85 yaşındaki Ömer Kaşaş'ın gözaltına alındıkları kaydedildi. Güvenlik güçlerinin ayrıca, başkent Şam'ın merkezinde, Dera'da göstericilere müdahaleleri protesto amacıyla sessiz yürüyüş yapan 11 kadını gözaltına aldığı kaydedildi.