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Dünya

SURİYE'DE POSTANE BİNASI BOMBALANDI ŞAM (A.A)

06 Haziran 2011 22:50

-SURİYE'DE POSTANE BİNASI BOMBALANDI ŞAM (A.A) - 06.06.2011 - Suriye'nin İdlib kentine bağlı Cisr Eş Şuğur bölgesinde silahlı kişilerin postane binasını bombaladığı ve polis merkezini ele geçirmeye çalıştıkları bildirildi. Devlet Televizyonu, İdlib'e bağlı Cisr Eş Şuğur bölgesinde çatışmaların devam ettiğini ve silahlı grupların kontrolündeki bir semtin güvenlik güçlerinin kontrolüne geçtiğini duyurdu. Haberde, bölgedeki postane binasının bombalandığı ve silahlı grupların polis merkezini ele geçirmeye çalıştığı kaydedildi. Polis merkezinde çok sayıda sivilin olduğu ve çatışmalar sırasında ölenlerin sayısının artmasının beklendiği belirtildi.  Otomatik silahlar ve el bombaları kullandığı belirtilen silahlı grupların çatışmalarda sivil halkı canlı kalkan olarak kullandıkları ve öldürdükleri bazı kişilerin cesetlerini Asi Nehri'ne attıkları öne sürüldü. Bölgede çatışmalarla birlikte hücre evi baskınlarının devam ettiği kaydedildi.

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