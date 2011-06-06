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Dünya

Suriye'de polise büyük pusu: 40 ölü!

Silahlı çeteler tarafından gerçekleştirildiği bildirilen pusuda en az 40 polisin öldüğü ifade edildi...

06 Haziran 2011 03:00

T24 - Suriye'de, ülkenin kuzeybatısında yürütülen güvenlik operasyonlarına katılan en az 40 polisin silahlı gruplar tarafından öldürüldüğü bildirildi.Devlet televizyonu, silahlı grupların askerlerle çatıştığı Cisr El Sukur kasabasında, halkın yardım çağrısı üzerine bölgeye giden polislerin pusuya düşürüldüğünü bildirdi.

Silahlı çeteler tarafından gerçekleştirildiği bildirilen pusuda en az 40 polisin öldüğü ifade edildi.

Suriye İnsan Hakları Gözlem Örgütü adlı bir sivil toplum kuruluşunun başkanı Rami Abdülrahman, bugün öğle saatlerinde yaptığı açıklamada, Cisr El Şukur ve güvenlik güçlerinin cumartesiden beri operasyonlar yürüttüğü komşu köylerde 27'si sivil, 8'i güvenlik görevlisi 35 kişinin öldüğünü belirtmişti.

İnsan hakları örgütleri, Suriye'de hükümet karşıtı protestoların başladığı Mart ayından beri şiddet olaylarında hayatını kaybedenlerin sayısının 1200'ü geçtiğini bildiriyor.


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