-SURİYE'DE PKK ÜYESİ BİN KİŞİ TUTUKLANDI ANKARA (A.A) - 26.11.2010 - Terör örgütü PKK'nın faaliyetlerini yakın takibe alan Suriye, terör örgütünün finansman kaynaklarını kesmeye yönelik operasyonlarını aralıksız sürdürüyor. Suriye güvenlik güçlerince, son bir ay içerisinde ülkenin çeşitli kentlerinde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda, terör örgütü PKK'ya lojistik destek sağladıkları belirlenen yaklaşık 1000 kişinin tutuklandığı bildirildi. Tutuklanan terör örgütü mensubu ve yandaşlarının, ''Terör örgütü üyesi olmak'', ''Haraç toplamak'', ''Suriye topraklarını bölerek ayrı devlet kurma girişiminde bulunmak'', ''Ülkede yaşayan Kürtleri etnik ve dini olarak bölmek'' ve ''Güvenlik güçlerine karşı kışkırtmak'' iddialarından dolayı 10 ila 15 yıl arasında değişen ağır hapis cezasıyla yargılanacakları kaydedildi. Bu arada, Suriye'nin, yurt dışında faaliyet gösteren Suriye uyruklu 287 terör örgütü mensubunun yakalanarak, iade edilmelerine yönelik Avrupa ve komşu ülkeler nezdinde girişim başlattığı öğrenildi. Suriye'de 1000 kişinin tutuklanmasıyla sonuçlanan operasyonları doğrulayan terör örgütünün Kandil'deki elebaşılarından Murat Karayılan'ın, terör örgütünün yayın organına yaptığı açıklamada, ''Türkiye ve Suriye'nin örgütümüze karşı ortak bir konsept ile hareket ettiklerini görüyoruz. Bu uygulama karşısında sessiz kalmayacağız'' diyerek Suriye'yi tehdit ettiği belirtildi. Suriye Cumhurbaşkanı Beşşar Esad, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Türkiye ve Suriye güvenlik güçlerinin, terör örgütü PKK'ya karşı işbirliğinde tam mutabakat halinde olduğunu vurgulamıştı. Her iki ülkede yargılanıp mahkum edilen PKK'lı teröristlerin cezalarının infazına kendi ülkelerinde devam edilmesi için karşılıklı mahkum iadesini hükme bağlayan anlaşma ise geçtiğimiz günlerde onaylanmıştı.