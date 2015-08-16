Suriye'de pazar yerine bombalı saldırı; 70 ölü

Suriye'nin başkenti Şam'da muhaliflerin kontrolünde olan bölgedeki bir pazar yerine hava saldırısı düzenlendi. Saldırının Esad rejimine ait savaş uçakları tarafından gerçekleştirildiği öne sürüldü. Dünya ajanslarının "son dakika" geçtiği saldırı sonucu çoğu sivil en az 70 kişi hayatını kaybetti, 200'den fazla kişi de yaralandı. Geçen günlerde de rejim güçlerine ait bir savaş uçağı Idlib'de pazar yerini bombalamış, saldırıda 30 sivil hayatını kaybetmişti.

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları İzleme Örgütü, muhaliflerin kontrolünde bulunan Doğu Guta bölgesindeki Duma'da kalabalık bir pazar yerine düzenlenen saldırıda en az 70 kişinin öldüğünü, 200'den fazla yaralı olduğunu duyurdu.

AFP'nin haberine göre; Suriye İnsan Hakları İzleme Örgütü Direktörü Rami Abdülrahman, "Duma'nın merkezinde rejim güçleri bir pazar yerine dört hava saldırısı gerçekleştirdi" dedi. Abdülrahman, ilk saldırının ardından yöre sakinlerinin yaralılara yardım için bölgeye gittiğini, tam o sırada siğer saldırıların geldiğini söyledi.

Anadolu Ajansı ise Suriye ordusuna ait savaş uçağının, pazar yerini "vakum bombasıyla" vurduğunu duyurdu.

Suriye Genel Devrim Konseyi (SRGC) de rejimin Duma'da pazar yerine vakum bombasıyla düzenlediği saldırıyı doğrularken, olayın ardından halk arasında büyük korkunun meydana geldiğini belirtti.