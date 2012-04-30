Suriye'den patlama sesleri geldi

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib kentinde düzenlenen çifte intihar saldırısında 8 kişinin öldüğü bildirildi. Muhalif Suriye İnsan Hakları Gözlemevi ise güvenlik güçlerini hedef alan saldırılarda 20'yi aşkın kişinin öldüğünü ileri sürüyor.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre; Beşar Esad rejimi muhalifi olan örgüte göre, patlamalar Hava Kuvvetleri İstihbarat karargahı ve Askesi İstihbarat binasının hemen yanında meydana geldi. Ölenlerin çoğunun güvenlik güçleri olduğu öne sürüldü.

Devlet televizyonu ise "iki teröristin düzenlediği bombalı intihar saldırılarında sekiz kişinin öldüğünü, hem sivillerden, hem de güvenlik personelinden onlarca kişinin yaralandığını" bildirdi. Televizyon, yıkıntı halindeki binaların, enkazla ve tahrip olmuş haldeki araçlarla dolu sokakların kanlı görüntülerini yayımladı. Patlamanın şiddetinden bazı enkaz parçalarının yüzlerce metre öteye savrulduğu görüldü.

Bir muhalif, Associated Press haber ajansına verdiği bilgide, patlamaların meydana geldiği noktaların birbirinden birkaç yüz metre uzakta olduğunu; bombaların sabah gün doğumundan kısa süre sonra, birbirinden beş dakika arayla patlatıldığını söyledi.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi İdlib'de, daha sonraki saatlerde, Üniversite yakınında meydana gelen üçüncü patlamada da yaralananlar olduğunu duyurdu.

Örgüt, başkent Şam'da da büyük bir patlama olduğunu ileri sürdü; ancak bu iddia başka kaynaklarca doğrulanmadı.

BBC'nin Beyrut muhabiri Jim Muir, İdlib kentinin öteden beri hükümete meydan okumasıyla tanındığını, ancak kentte iki BM gözlemcisi görev aldığı için son zamanlarda durumun görece sakin olduğunu belirtiyor.

BM'den ateşkes çağrısı

Patlama haberlerinden önce bir açıklama yapan, Suriye'deki Birleşmiş Milletler gözlemcileri heyetinin başkanı Tümgeneral Robert Mood, ülkedeki savaşa ancak Suriyelilerin son verebileceğini belirtti, "Bin gözlemci bile çatışmaları durduramaz" dedi.

Mood, Şam havalimanına gelişinde tarafları ateşkese uymaya çağırdı.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Suriye'ye 300 gözlemci gönderilmesine onay vermişti. Ülkede halihazırda 30 gözlemci görev yapıyor. Önümüzdeki birkaç gün içinde bu sayının iki katına çıkarılması planlanıyor.

Suriyeli muhalifler Pazar günü 25 kişinin öldüğünü söyledi. Ateşkesin ilan edildiği 12 Nisan'dan bu yana ölenlerin sayısının 500'ü geçtiği belirtiliyor.

Çatışmaların alevlenmesinden iki taraf da birbirini sorumlu tutuyor.

Muhalifler, Suriye ordusunun bazı kentleri yeniden topçu ateşine tuttuğunu söylerken hükümet "terörist grupların" ülke genelinde saldırılar düzenlediğini duyurdu. Humus'ta iki kişinin keskin nişancılar tarafından öldürüldüğü bildiriliyor.

Birleşmiş Milletler gözlemcilerinin gelmesinden sonra kentte çatışmalar azalmıştı.

Bu arada Lübnanlı yetkililer, Suriyeli isyancılara silah taşıdığı belirtilen Sierra Leone bandıralı geminin mürettabatını sorgulamaya devam ediyor. Libya'dan kalkan Lütfullah 2 adlı gemiyle 3 konteyner silah ve cephaneye el konmuştu.

Rusya Mart ayında Libya'yı isyancılara silah sağlamakla suçlamıştı.