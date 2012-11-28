Şam'da bombalı saldırılar: 34 ölü

Suriye'nin başkenti Şam'ın Caramana bölgesinde meydana gelen 3 bombalı saldırıda 34 kişi öldüğü, 83 kişi de yaralandı.

Yönetime yakınlığıyla bilinen Dampress internet sitesinin haberine göre, içişleri bakanlığından bir yetkili, Şam'ın güneyinde yer alan Caramana meydanında iki araçla düzenlenen bombalı saldırıda 34 kişinin öldüğünü, 83 kişinin de yaralandığını belirtti

Yetkili, üçüncü patlamanın ise Caramana'da bir sokakta meydana geldiğini ve patlamada büyük maddi hasarın oluştuğunu kaydetti.

Öte yandan, Suriye resmi haber ajansı SANA, Caramana bölgesinde meydana gelen patlamada çok sayıda ölü ve yaralının yanı sıra büyük maddi hasarın meydana geldiğini duyurdu.

Şam'ın Caramana bölgesi, Suriyeli Dürzi vatandaşların yoğunlukta yaşadığı bir bölge olarak biliniyor.