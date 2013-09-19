Suriye'de ÖSO ile El Kaide çatıştı; 7 ölü

İç savaşın sürdüğü Suriye'nin Azez bölgesinde Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile El Kaide arasında yaşanan çatışmada 7 kişi hayatını kaybetti. Çatışmaların, El Kaide'nin Alman bir doktoru infaz etmek istemesiyle başladığı iddia edildi.

Suriye ’de devam eden iç savaşta El Kaide ile Özgür Suriye Ordusu çatıştı. Azez’de yaşanan çatışmada biri Suriyeli gazeteci olmak üzere 7 kişinin öldüğü bildirildi.

Radikal’den Serkan Ocak’ın haberine göre, El Kaide’nin Suriye’deki kolu olan Irak - Şam İslam Devleti üyeleri Azez’deki hastanede bir Alman doktoru götürmek istedi. Doktoru vermek istemeyen Özgür Suriye Ordusu ile Irak - Şam İslam Devleti grubu uzun süre çatıştı.

Suriye iç savaşında önemli bir aktör haline gelen ve yaptığı infazlarla bilinen El Kaide ile Özgür Suriye Ordusu muhalifleri arasında dün yaşanan olayda Radikal’in ulaştığı bilgilere göre, doktoru sorgulamak istediğini söyleyen El Kadie üyeleri, ÖSO’nun itirazı üzerine saldırı başlattı.

Alman doktoru infaz etmek istediler

Çatışmalar gece yarısına kadar sürdü. Çatışmada üstünlük sağlayan Kaide militanları, kimliği açıklanmayan Alman doktorla birlikte beş doktoru kaçırdı. Görgü tanıkları doktorlardan birinin olay yerinde infaz edildiğini söylerken doktorlardan üçünün de daha sonra infaz edildiği bilgisi alındı.

Ölenlerden birinin de Suriyeli gazeteci Ömer Daib Hajoli olduğu öğrenildi.

Azez’de şimdilik bir çatışma söz konusu değil. Ancak çıkan olaylarla ilgili bugün bir eylem yapıldı. Azez’e, Özgür Suriye Ordusu Tevhid grubundan 16 araçlık bir takviye yapıldı. Edinilen bilgilere göre, şu anda Azez tamamen muhaliflerin kontrolü altında.