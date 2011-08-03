Suriye'de ordu Hama'yı rehin aldı

T24

‘Ezan, iftar dinlemiyorlar’

Radikal'in haberine göre, Suriye kentlerinde ordunun kanlı muhalif avı devam ederken, operasyonun merkezi Hama’da 3 günde ölenlerin sayısı 150’ye yaklaştı. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, ramazanın ilk günü ülke genelinde en az 24 sivilin öldürüldüğünü duyurdu. Ölenlerin 10’u önceki akşamki teravih namazının ardından Şam, Lazkiye ve Humus’ta yapılan gösterilerde katledildi. 150’den fazla muhalif ise tutuklandı. Hamalılara destek gösterisine sahne olan Lübnan sınırındaki Zebadani kentinde 20’den fazla tank ve zırhlı araçtan açılan ateşte en az 3 kişi yaralandı.Tankların bütün köşebaşlarını tuttuğu Hama’daki hapishaneden de silah sesleri ve duman yükseldiği haber verildi. Yaşadıklarını Radikal’e aktaran görgü tanıkları, ordunun ‘gözleri kapalı katliam’ yaptığını belirterek, evlerin, camilerin ve hastanelerin de hedef olduğunu söyledi. Bilgisayar mühendisi Basil, sabahın ilk ışıklarıyla başlayan operasyonların, gece daha da şiddetlendiğini belirtti. Basil, “Köşe başında keskin nişancılar var, kafamı dışarı çıkaramıyorum. 2 gündür evden çıkmadım” dedi. 28 yaşındaki Suriyeli, namazdan çıkan halk gösteri yapmasın diye camilerin bombalandığını dile getirerek, “Ezan, iftar dinlemeden vuruyorlar” diye konuştu. Ordunun halka korku salmak için “Evleriniz bombalanacak, 2 saat içinde boşaltın” anonsu yaptığını ifade eden Basil, keskin nişancılara hedef olmayı göze alarak dışarı çıktıklarını belirtti ve kime inanacaklarını bilemediklerinden dert yandı. Basil’in anlattığına göre, alışveriş yapamayan Hamalılar, evlerdeki stokları paylaşmaya başladı.Özellikle iftarda ateş açıldığına dikkat çeken çiftçi Hişam da, vurulan yerler arasında Rayes hastanesini, Aşehr Bişir camiisini ve Hamidiye sokağını saydı. Hişam, rastgele ateş açan askerlerin, Hama yakınındaki Kaza köyünü de yakıp yıktığını aktardı.