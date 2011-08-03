T24 LogoT24 Logo
Dünya

Suriye'de ordu Hama'yı rehin aldı

1982'de binlerce kişinin öldüğü katliam günlerini yeniden yaşayan Hama'da halk askerlerin açtığı ateş nedeniyle evden çıkamıyor.

03 Ağustos 2011 03:00

T24 - 1982'de binlerce kişinin öldüğü katliam günlerini yeniden yaşayan Hama'da halk askerlerin açtığı ateş nedeniyle evden çıkamıyor.

Military tanks drive into the Jabal Al-Zawya area of Idlib on August 1, 2011 in this still image taken from video posted on a social media website. The death toll in Syria's violent crackdown on opposition to President Bashar al-Assad in the city of Hama and elsewhere climbed on Tuesday, spurring Western efforts to pile diplomatic pressure on Damascus. REUTERS/Social Media Website via Reuters TV (SYRIA - Tags: POLITICS CIVIL UNREST) FOR EDITORIAL USE ONLY.

Radikal'in haberine göre, Suriye kentlerinde ordunun kanlı muhalif avı devam ederken, operasyonun merkezi Hama’da 3 günde ölenlerin sayısı 150’ye yaklaştı. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, ramazanın ilk günü ülke genelinde en az 24 sivilin öldürüldüğünü duyurdu. Ölenlerin 10’u önceki akşamki teravih namazının ardından Şam, Lazkiye ve Humus’ta yapılan gösterilerde katledildi. 150’den fazla muhalif ise tutuklandı. Hamalılara destek gösterisine sahne olan Lübnan sınırındaki Zebadani kentinde 20’den fazla tank ve zırhlı araçtan açılan ateşte en az 3 kişi yaralandı.


‘Ezan, iftar dinlemiyorlar’

Tankların bütün köşebaşlarını tuttuğu Hama’daki hapishaneden de silah sesleri ve duman yükseldiği haber verildi. Yaşadıklarını Radikal’e aktaran görgü tanıkları, ordunun ‘gözleri kapalı katliam’ yaptığını belirterek, evlerin, camilerin ve hastanelerin de hedef olduğunu söyledi. Bilgisayar mühendisi Basil, sabahın ilk ışıklarıyla başlayan operasyonların, gece daha da şiddetlendiğini belirtti. Basil, “Köşe başında keskin nişancılar var, kafamı dışarı çıkaramıyorum. 2 gündür evden çıkmadım” dedi. 28 yaşındaki Suriyeli, namazdan çıkan halk gösteri yapmasın diye camilerin bombalandığını dile getirerek, “Ezan, iftar dinlemeden vuruyorlar” diye konuştu. Ordunun halka korku salmak için “Evleriniz bombalanacak, 2 saat içinde boşaltın” anonsu yaptığını ifade eden Basil, keskin nişancılara hedef olmayı göze alarak dışarı çıktıklarını belirtti ve kime inanacaklarını bilemediklerinden dert yandı. Basil’in anlattığına göre, alışveriş yapamayan Hamalılar, evlerdeki stokları paylaşmaya başladı.

Özellikle iftarda ateş açıldığına dikkat çeken çiftçi Hişam da, vurulan yerler arasında Rayes hastanesini, Aşehr Bişir camiisini ve Hamidiye sokağını saydı. Hişam, rastgele ateş açan askerlerin, Hama yakınındaki Kaza köyünü de yakıp yıktığını aktardı.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24