-SURİYE'DE ORDU HALKIN ÜZERİNE ATEŞ AÇTI ŞAM (A.A) - 26.04.2011 - Suriye ordusu, ülkedeki ayaklanmanın kalbi Dera kentine dün büyük bir güçle girişinin ardından, bugün de takviye gönderdi ve halkın üzerine ateş açtı. Şam'ın 100 km güneyinde yer alan kentteki insan hakları eylemcilerinden Abdullah Abazid, kente bugün takviye güvenlik güçlerinin geldiğini belirterek, merkezdeki Kaziet El Balad meydanında bir tankın bulunduğunu söyledi. Ordunun kent sakinlerinin üzerine ateş açmaya devam ettiğini anlatan Abazid, "Ebu Bekir Essıdık camisi yoğun ateşe maruz kaldı, Bilal El Habaşi camisine doğru bir keskin nişancı yerleştirildi. İnsanların Dera'ya girmesine engel olmak için kentin girişine tanklar ve bariyerler yerleştirildi" dedi. 5. tümenin askerlerinin firar ettiğini ve Dera'yı kuşatan orduya karşı kendi saflarına katıldıklarını ileri süren Suriyeli insan hakları eylemcisi, güvenlik güçlerinin baskıcı tutumunu protesto etmek için cumartesi görevinden istifa eden müftünün evinin de basıldığını, ancak müftünün evinde bulunmadığını söyledi. Kentteki insan hakları eylemcileri, dün zırhlı araçlar ve tankların desteğindeki 3 bin askerle kente giren silahlı kuvvetlerin müdahalesi sonucu Dera'da 25 kişinin öldüğünü belirtirken, Fransız haber ajansı AFP'nin yabancı ve yerli STK'ların verilerine dayanarak yaptığı bilançoya göre, Suriye'de isyan hareketinin başladığı 15 marttan bu yana yaklaşık 390 kişi hayatını kaybetti.